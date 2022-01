Accordo sulle Ffp2: quanto costeranno

L'obbligo di indossare mascherine del tipo Ffp2, limitatamente a determinate situazioni, imponeva il raggiungimento di un accordo per arrivare ad una vendita delle stesse ad un prezzo calmierato. Come riportato dalle principali agenzie di stampa, tale accordo è stato raggiunto in mattinata.

"La Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19, d'intesa con il ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto un accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite per la vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti" , si legge infatti nel comunicato ufficiale. "Il prezzo concordato è pari a 0,75 euro a mascherina. La Struttura Commissariale rende noto che l'accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria" .

Le mascherine Ffp2 divengono ora obbligatorie anche per assistere a spettacoli che si svolgono all'aperto, oltre che per eventi al chiuso, per cui pure all'interno di teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento. L'imposizione è estesa alle manifestazioni sportive all'aperto quanto a quelle indoor. I medesimi dispositivi sono obbligatori nei trasporti, quindi per poter usufruire di voli commerciali, a bordo di navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, su treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta velocità, su bus e corriere adibite a servizio di noleggio con conducente, su funivie, cabinovie e seggiovie se usate con chiusura di cupole paravento. Per i cittadini, solo quelli che abbiano ricevuto il siero, sottoposti non più a quarantena ma alla cosiddetta "autosorveglianza" in caso di contatto con positivi, resta l'obbligo di indossare mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo alla più recente esposizione al soggetto potenzialmente positivo.

Le mascherine chirurgiche si potranno invece continuare ad utilizzare nei servizi essenziali e nell'ambito delle attività economiche e sociali quali ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri di benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi.