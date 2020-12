Il primario lancia l'allarme: "Per gli anziani, vaccini non prima di febbraio"

Domenico Arcuri poche ore fa ha presentato il piano strutturale per le vaccinazioni. Mentre in tutto il mondo si allestiscono palestre, ambulatori e spazi già esistenti, nelle piazze italiane saranno allestiti gli stand con la primula, eletto come simbolo della campagna vaccinale e progettato da un'archistar. Per una volta l'Italia avrebbe potuto rinunciare allo stile per concentrarsi sulla concretezza, ma il primo passo per noi è stato il rendering delle piazze italiane, nelle quali svetterà la primula di Arcuri. Ma mentre dal governo pensano a come arredare le città, dagli ospedali i medici lanciano l'allarme per le tempistiche dei vaccini. Il professor Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, è stato molto chiaro: gli anzani devono essere vaccinati il prima possibile.

Il medico è stato intervistato da Il Messaggero e ha lanciato l'allarme: " Giusto partire da operatori sanitari e Rsa, ma poi sarà importante essere molto attenti nell’organizzazione della vaccinazione perché dobbiamo proteggere velocemente gli anziani, i più fragili. Salveremo molte vite e metteremo in sicurezza gli ospedali perché si ridurrà il numero di pazienti Covid-19 ". Le prime dosi che arriveranno a gennaio saranno sufficienti solo per i lavoratori esposti e questo sposterà in avanti le tempistiche per la vaccinazione dei soggetti fragili: " Il problema esiste. E non riguarda solo chi ha più di 80 anni, ma anche i settantenni che ovviamente saranno vaccinati successivamente ". Quindi, le tempistiche reali per le vaccinazioni rischiano di non essere quelle sbandierate dal governo: " Questo fa sì che per gli ultra ottantenni la vaccinazione comincerà solo a febbraio. E ci vorrà comunque tempo per proteggere tutti. Non solo: spero che si parta subito con una campagna di informazione per evitare che prevalga la diffidenza, visto che ci si vaccina su base volontaria. Bisogna spiegare ai cittadini perché è necessario vaccinarsi e perché è sicuro "