I soliti antagonisti violenti: 10 agenti feriti al corteo del Primo maggio

Dieci agenti feriti. È il bilancio delle forze dell'ordine rimaste ferite questa mattina a Torino durante gli scontri al corteo del primo maggio. Nello specifico, si tratta di 9 poliziotti appartenenti al Reparto mobile e di un funzionario. Le tensioni si sono verificate all'inizio di via Roma, quando lo spezzone sociale che chiudeva il corteo partito da piazza Vittorio ha tentato di forzare il cordone di forze dell'ordine per raggiungere piazza San Carlo dove erano in corso gli interventi istituzionali. " Festa del Primo Maggio a Torino. Da una parte dei lavoratori in divisa. Dall'altra degli imbecilli. 1 maggio Festa del lavoro ", ha commentato su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini.

Il contro comizio

Un doppio palco e un doppio corteo. Da un lato quello ufficiale, in Piazza San Carlo; dall'altro quello promosso dallo spezzone sociale, che da sempre raccoglie la frangia ribellistica dei partecipanti, e i centri sociali. Il contro comizio ha avuto luogo in corso Roma, pressapoco alle ore 12. A salire sul palco, allestito all'occorrenza da Rifondazione, è stato per primo Angelo D'Orsi candidato a sindaco di Torino Angelo D'Orsi, che ha invocato lo " sciopero generale " contro la guerra. Poi è stata la volta di Gastone Cottino, 97 anni, partigiano e docente di diritto commerciale. " Qui vogliono mettere in discussione i nostri diritti costituzionali. - ha detto Cottino dal palco - Non ho mai visto nulla di così vergognoso. Noi siamo per la pace non per la guerra ".

Gli scontri

Come ogni anno, non sono mancate le tensioni. Gli scontri tra forze dell'Ordine e lo spezzone sociale si sono verificati attorno alle 11.30, sotto i portici di via Roma, all'altezza di via Cesare Battisti. Alcuni manifestanti hanno provato a sfondare il cordone della polizia con i bastoni delle bandiere. Dopo aver tentato invano acquietare i contestari, i poliziotti hanno risposto all'assalto. " Vergona! ". " Chi è in piazza San Carlo è complice della guerra ". E ancora: " Via, via polizia ", sono stati i cori che si levavano dal fondo del corteo mentre alcuni agenti venivano colpiti. Come ben riporta il quotidiano La Stampa, il contro corteo era stato annunciato sui social nei giorni scorsi dal centro sociale Askatasuna e dal Fronte di gioventù comunista.

Gli agenti feriti

Nel corso delle tensioni dieci agenti sono rimasti feriti. Si tratta di 9 poliziotti appartenenti al Reparto mobile e di un funzionario. La Digos ha dichiarato di aver individuato 145 antagonisti. Nei prossimi giorni saranno effettuati accertamenti " per risalire ai responsabili degli scontri" . I poliziotti aggrediti hanno riportato, per fortuna ferite di lieve entità e giudicate guaribili in pochi giorni.

La solidarietà agli agenti feriti