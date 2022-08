Addio estate, arriva il primo raid autunnale: ecco il meteo che ci aspetta

L'inizio dell'autunno meteorologico (1° settembre) sembra voler iniziare non tradendo le attese: la prima perturbazione di stampo prettamente autunnale potrebbe interessare il Centro-Nord con piogge diffuse, temporali e un calo termico che per qualche giorno farà dimenticare l'anticiclone africano e la sua stagione dei record. Se una rondine non fa primavera, però, nemmeno la potenziale ondata di maltempo decreterà la fine dell'estate.

Primo step: caldo al Sud

Tra lunedì e mercoledì, infatti, la rimonta di un promontorio di alta pressione dal Nord Africa farà aumentare nuovamente le temperature massime al Centro-Sud con valori da pieno luglio e agosto fino ai 35-37°C sulle Isole Maggiori e di 34°C al Centro. Meno caldo ma comunque soleggiato e bel tempo al Nord che si prepara all'arrivo di un assaggio di autunno a partire dalla giornata di giovedì. Intanto, per la giornata di domenica 28 agosto, oggi, temporali sparsi interesseranno gran parte delle zone interne d'Italia da nord a sud con fenomeni, localmente, anche di forte intensità, grandinate e intense raffiche di vento.

Secondo step: arriva il maltempo

Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, le ultime elaborazioni dei modelli matematici propongono diffuso maltempo al Centro-Nord per giovedì 1 settembre e venerdì 2: una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia sposterà il suo centro d'azione sulla Germania ma riuscirà a interessare anche il nostro Paese, Nord-Ovest e regioni tirreniche in primis con tante nubi, piogge e un deciso calo termico che sembrerà di essere catapultati nella stagione autunnale, almeno durante i fenomeni e in nottata. Il Sud e la Sicilia, invece, sembrano farla franca, non sono previsti fenomeni di rilievo e le condizioni meteo si manterranno piuttosto stabili.

Terzo step: nuovo anticiclone

Il raid sarà intenso ma breve: già dal prossimo fine settimana, infatti, il bel tempo tornerà anche al Nord ma sarà di nuovo protagonista l'anticiclone africano al Sud con una nuova fiammata e probabile estate settembrina con valori, nuovamente, over 30°C su numerose località. Non una buona notizia né per la siccità e neanche per i nostri mari, sempre molto caldi e con una nuova e potenziale energia da "spendere" durante le prime discese fredde autunnali anche al meridione. Insomma, anche se vivremo un veloce assaggio del passaggio di consegne stagionale, questo non avverrà nella prima decade di settembre dove sembrano prevalere condizioni simil estive. Per tutti i dettagli, però, saranno necessari gli aggiormanenti dei prossimi giorni.