"Ancora problemi". E il Papa annulla il viaggio in Africa

Niente da fare per Papa Francesco. Il problema al ginocchio ha costretto il pontefice a rinviare il viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan previsto dal 2 al 7 luglio. Come reso noto dal direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, Bergoglio ha accolto la richiesta dei medici di “non vanificare i risultati delle terapie al ginocchio tuttora in corso”. Il viaggio è stato posticipato a data da destinare.

Il Vaticano ha confermato che sono stati registrati dei miglioramenti nelle condizioni di salute di Papa Francesco, ma non sufficienti ad affrontare il viaggio in Africa. "Con uno sforzo eccessivo rischia di tornare alla situazione precedente ai miglioramenti e soprattutto rischia di non raggiungerli più" , l’analisi di Matteo Bruni.

Papa Francesco è affetto da gonalgia e, come concordato con le autorità sanitarie, sta seguendo un programma di terapia che comprende infiltrazioni, fisioterapia e riposo del ginocchio con l’uso della sedia a rotelle. Una strategia che sta portando risultati, soprattutto per quanto riguarda la diminuzione del dolore.

Nessuna comunicazione, invece, per quanto riguarda il viaggio in Canada che il Papa dovrebbe effettuare dal 24 al 30 luglio. Discorso diverso per quanto riguarda l’evento presieduto dal pontefice argentino per il Corpus Domini, celebrazione che comporta la processione e l'adorazione eucaristica: la sala stampa del Vaticano non ha comunicato nulla al riguardo e, ricordiamo, la solennità si celebra il prossimo giovedì 16 giugno.