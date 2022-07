"La prof è anti-aborto". E le matricole lasciano la cerimonia di benvenuto

Si è ultimamente abbattuta una vera e propria bufera mediatica sull'ateneo americano University of Michigan Medical School, poiché decine di studenti hanno boicottato la cerimonia di benvenuto alle matricole, disgustati dal fatto che la relatrice dell'evento fosse una " prof anti-aborto ". La protesta incriminata è andata in scena domenica all'interno dell'auditorium della Facoltà di Medicina e il bersaglio di tale iniziativa polemica era la docente Kristin Collier, nota per le sue convinzioni a difesa della vita umana fin dal concepimento. Gli studenti hanno iniziato ad abbandonare la sala non appena la Collier è salita sul palco per parlare ai nuovi iscritti durante la cerimonia del camice bianco.

La scelta dei vertici dell'ateneo di affidare alla docente citata il discorso di benvenuto alle matricole aveva subito scatenato una valanga di critiche nei confronti del rettorato, con diverse organizzazioni studentesche che avevano persino lanciato una petizione perché venisse designato un altro insegnante al posto di lei. La tensione creatasi alla University of Michigan è poi esplosa domenica con il boicottaggio dell'intervento della Collier.

Al momento del discorso della professoressa anti-abortista, dozzine di matricole hanno iniziato ad alzarsi dai loro posti e a dirigersi verso le uscite dell'auditorium universitario, il tutto ripreso da videocamere e postato immediatamente sui social.

La contestazione promossa dagli studenti pro-aborto nei riguardi della Collier ha provocato la convinta presa di posizione dei vertici accademici a difesa dell'insegnante bistrattata. Il preside della Facoltà di Medicina ha infatti biasimato l'iniziativa messa in atto da quelle matricole evidenziando che " la diversità di pensiero e delle idee personali, sono fondamentale per la libertà e l'eccellenza accademica ".

La Collier ha invece reagito al clima teso creatosi intorno al suo discorso di benvenuto ai nuovi iscritti ringraziando tutti coloro che la stanno attualmente supportando e che stanno pregando per lei, affinché continui a difendere e a promuovere le sue convinzioni a difesa della vita umana.