La mappa sbagliata: scoppia il caso sul libro a scuola

I fari del mondo sono tutti puntati sull'Ucraina e non è facile spiegare, soprattutto ai più piccoli, perché in questo momento sia in corso una guerra in Europa. Il supporto dei libri di testo in questo caso è fondamentale per dare ai giovanissimi una prima idea, facendo ricorso alla geografia e alla storia del Novecento. Ma una donna ucraina, sposata con un italiano e da molti anni residente nel nostro Paese, ha denunciato errori nei libri in uso nelle scuole del nostro Paese.

Tetyana Bezruchenko Ceppici è originaria del Donbass e ha due figlie e una di queste frequenta la scuola delle Marcelline di Milano, dove viene adoperato un manuale di geografia Garzanti Dea, edizione 2019, che risulta essere molto poco accurato proprio nella parte relativa alla Russia e all'Europa dell'est. " Non parlerei di mancato aggiornamento, ma di una versione singolare della realtà politica recente che sembra riprodurre la propaganda del Cremlino ", ha detto Tetyana Bezruchenko Ceppici a il Messaggero. La donna in questi giorni è molto attiva per dare un aiuto concreto al suo Paese e alla sua città, Mariupol, ormai completamente distrutta dalla guerra.

" L'autore di questo manuale di geografia (Alberto Fré. Namaskar, Europa volume 2, DeaScuola Garzanti Scuola) descrive i fatti recenti trascurando completamente l'obiettività ", spiega ancora la donna. Nel manuale indicato da Tetyana Bezruchenko Ceppici c'è una carta geografica non accurata: " Quando abbiamo ricevuto i libri di testo, ho scoperto con mia figlia questa piantina e ho letto che la Regione russa include gli stati baltici, Estonia, Lituania, Lettonia, la Bielorussia, l'Ucraina e la Moldova, come se fossimo ancora al 1989, e che la popolazione della Repubblica federale russa è di 146 milioni e 544 mila abitanti, e include la Repubblica di Crimea e di Sebastopoli ".