La proposta di La Russa: "Il 25 aprile sia giornata dei caduti di tutte le guerre e delle vittime del virus"

Trasformare la ricorrenza del 25 aprile in una giornata dedicata al ricordo delle persone uccise da tutte le guerre e delle vittime del coronavirus. A lanciare l'iniziativa, in queste ore, è stato Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d'Italia, che ha dichiarato: " Questa mattina, con una diretta Facebook insieme a Edoardo Sylos Labini e ad alcuni parlamentari abbiamo avanzato una proposta rivolta a tutti, senza distinzioni politiche e culturali: da quest'anno, il 25 aprile diventi, anziché divisivo, giornata di concordia nazionale, nella quale ricordare i caduti di tutte le guerre, senza esclusione alcuna. E in questa data, si accomuni anche il ricordo di tutte le vittime del Covid-19, che speriamo cessino proprio in aprile ".

"Privilegiare ciò che ci unisce"

Il senatore La Russa, nel motivare il motivo della proposta ha specificato: " Sarebbe il modo migliore per ripartire in un'Italia finalmente capace, dopo 75 anni da quel lontano 1945, di privilegiare ciò che ci unisce e che ci rende tutti orgogliosi di essere italiani ". Nella giornata di sabato prossimo, l'esponente di Fratelli d'Italia, ha invitato chi lo vorrà a listare a lutto un tricolore e ha aggiunto: " Nel ricordo dei caduti, chi vorrà potrà cantare la canzone del Piave che, da sempre, dal 1918 in poi, le forze armate dedicano ai caduti di ogni guerra. Il Piave è la nostra identità, Canzone che nacque dopo Caporetto per dare morale alle truppe dopo la sconfitta. Questa sarebbe la colonna sonora ideale per questa data ". Il "Piave", uno dei più celebri canti patriottici italiani, è stata a lungo anche inno nazionale nel Paese, almeno fino al 1944.

"Stendere un velo di pietà"