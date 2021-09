La protesta dei no pass è un flop

Oggi avrebbe dovuto essere la giornata della "maxi" manifestazioni dei no vax e no pass. Sì, nelle intenzioni. In realtà, si è rivelato un grandissimo flop in tutta Italia. Da Milano a Roma, in pochi si sono fatti vivi. Davanti alle stazioni ferroviarie (perché qui si erano dati appuntamento nei giorni scorsi), infatti, c'erano più giornalisti e forze dell'ordine che allergici ai vaccini e al Green pass. E alla nostra domanda "perché sei qui?" la risposta era sempre la stessa: "Voglio essere libero di fare quello che mi pare". Come ci si protegge dal Covid? "Con la tachipirina, non serve niente", dicono a ilGiornale.it alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Le persone morte di Covid? "Non esistono", continuano. Le bare di Bergamo trasportate dai militari? "Erano vuote, era tutta una costruzione e finzione".

A Milano, così come a Torino, Roma, Bari, Padova (e potremmo andare avanti per tutte le stazioni interessate) nessuno è riuscito a bloccare i binari. Eppure, sul gruppo Telegram, "Basta dittatura", dicevano: "Blocchiamo tutti", "Lanciamo uova", "Colleghiamo i cavi così da creare un cortocircuito". Hanno invocato gli Anni di Piombo, hanno iniziato con la caccia all'uomo, hanno pubblicato numeri di telefono di virologi e giornalisti per un nulla di fatto. Tutto perché da oggi, mercoledì 1°settembre, il Green pass è diventato obbligatorio per viaggiare sui trasporti a lunga percorrenza (dunque treni ad alta velocità e Intercity per quel che riguarda il traffico ferroviario, aerei, autobus che collegano più di due regioni e navi che collegano regioni diverse), a scuola e all'università. Ma sul campo si sono rivelati "incostistenti", poveri di idee, ma tanto chiacchieroni. Tanto da parlare di G7, scie chimiche, Gigi Proietti e studi scientifici visti non si sa bene dove. E ora, dopo il clamoroso flop, sulle chat sono partiti già gli sfottò: "Meno male che dovevate devastare tutto e prendervi la città".

Il grande lavoro della Digos, dei militari e delle forze dell'ordine nel riuscire a intercettare le chat, i gruppi sui social dei manifestanti ha permesso di prevenire che chi minacciava di tirare le uova ai giornalisti o "mettergli un cappio al collo" rimanesse fuori dalle stazioni in giro per l'Italia. Il resto hanno fatto tutto loro. Come? Andando in quattro gatti o non presentandosi come è successo a Padova. Davanti al piazzale della stazione, infatti, non si è vista mezza anima viva. A Torino, però, una decina di no vax, non potendo accedere allo scalo ferroviario, ha organizzato un presidio in via Sacchi. La polizia ha bloccato un attivista davanti all'ingresso principale della stazione Porta Nuova: l'uomo prima si è rifiutato di mostrare i documenti e poi ha iniziato a tirare calci contro gli agenti, che lo hanno ammanettato e trasportato in questura.

Quello che è certo è che il trasporto ferroviario non è stato interrotto. Gli agenti hanno chiesto normalmente i documenti ai viaggiatori che dopo averli mostrati hanno avuto accesso ai binari. Alla faccia dei no vax e no pass.