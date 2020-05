Ora spuntano i gilet arancioni: assembrati senza mascherine

Gilet arancione e bandiere tricolori: il movimento dei Gilet arancioni è sceso in piazza questa mattina Milano. Capitanati dall'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, al grido di "libertà" e "dignità ", i manifestanti sono tornati ad avanzare le loro richieste: la fine del governo Conte e l'avvio di un nuovo governo nazionale, l'elezione di un'assemblea costituente per approvare una nuova legge elettorale e la coniazione della lira italica. Tra le richieste, scandite in cori e striscioni, anche la fine della " dittatura sanitaria in atto " (guarda il video).

Nel corso della manifestazione la maggioranza dei partecipanti, senza la mascherina o con la mascherina abbassata, non ha rispettato le distanze di sicurezza per l'emergenza coronavirus (guarda la gallery). Un fatto grave su cui la questura sta già lavorando: gli organizzatori e i manifestanti verranno identificati tramite le immagini e saranno denunciati per la violazione del decreto in materia di restrizioni anticovid. Immediata la reazione del sindaco Beppe Sala. " Ho chiesto al prefetto di Milano di denunciare gli organizzatori della manifestazione. Un atto di irresponsabilità in una città come Milano che così faticosamente sta cercando di uscire dalla difficile situazione in cui si trova ", ha scritto su Twitter il primo cittadino.

Centinaia le persone in piazza Duomo, ma la manifestazione si è svolta in contemporanea con le principali piazze italiane. Tensione in centro a Roma per alcune manifestazioni contro il governo organizzate da diversi gruppi riconducibili all'estrema destra, tra cui Casapound. In mezzo ai manifestanti anche i Gilet arancioni. Ingente la presenza di mezzi blindati delle forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa per impedire l'afflusso verso Palazzo Chigi e Montecitorio.