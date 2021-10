La protesta, l'escalation in 8 giorni: chi c'è davvero in piazza a Trieste

Alla fine la polizia ha sgomberato il molo di Trieste occupato dai manifestanti venerdì 15 ottobre a partire dalla mezzanotte. La protesta vera e prorpia, però, ha avuto inizio lo scorso 11 ottobre, con una manifestazione partecipata che ha riempito le piazze e le vie di Trieste con oltre 15mila persone. Sgomberato il porto, i manifestanti si sono spostati in piazza Unità d'Italia ma di portuali ne sono rimasti ben pochi. In città si è spostato Stefano Puzzer, il leader del movimento dei lavoratori del porto, che sono rimasti in netta minoranza a manifestare. Inizialmente erano 260 i portuali ma questa mattina in porto ne sono stati contati una trentina.

Il 14 ottobre il Coordinamento No Green Pass Trieste " a seguito del mancato accoglimento delle richieste presentate al Governo " annuncia l'intenzione di appoggiare i lavoratori portuali nella decisione di bloccare lo scalo, azione che si è concretizzata il 15 ottobre ma senza un blocco fisico. " Non c'è nessun blocco, chi vuole lavorare lo fa ", ha detto Puzzer. Per 48 ore il presidio è andato avanti pacificamente ma il 17 ottobre Puzzer, contestato per avere sciolto il presidio, che poi è ripreso, ha annuncia le dimissioni dal vertice del Comitato lavoratori portuali Trieste. Il resto è storia di questa mattina.

Nonostante il porto sia stato ormai liberato e stia tornando alla sua operatività, i portuali non arretrano e hanno annunciato che proseguiranno nella loro protesta. Lo sciopero andrà avanti fino a giovedì 21 ottobre, un giorno in più rispetto a quanto dichiarato in precedenza. I presidi al porto non potranno più essere effettuati, la polizia ha messo in sicurezza l'area dopo lo sgombero con lacrimogeni e idranti. In piazza sono presenti tra le 3000 e le 5000 persone in sit-in: molte persone comuni, qualche portuale, antagonisti di sinistra e qualche manifestante di destra. Qualcuno prega, qualcuno scandisce slogan.

Intanto i fatti di questa mattina a Trieste hanno mobilitato altre piazze d'Italia e già nel pomeriggio è stato annunciato un presidio di no pass a Torino a supporto dei lavoratori portuali a partire dalle 18. Già sabato, durante la manifestazione dei no green pass torinesi, gli organizzatori avevano rivolto un appello perché chi era in condizioni di poterlo fare si recasse a Genova e Trieste e, questa mattina, una delegazione è già partita alla volta del porto ligure mentre per metà settimana è annunciata un'analoga iniziativa in direzione Trieste. L'escalation di manifestazioni mette in allarme le forze dell'ordine e ora si ipotizzano nuove ondate di manifestazioni nelle città.