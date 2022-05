Prova a rubare la cassa self service del benzinaio in pieno giorno

Prova a rubare la cassa della pompa di benzina in pieno giorno. V.M, ha tentato di prendersi gli incassi di un distributore di Ottaviano, in provincia di Napoli. Non curandosi dei passanti l'uomo è stato bloccato solo perché sorpreso dai carabinieri della stazione locale mentre stava compiendo l’insolito furto.

I militari della sezione mobile di Torre Annunziata, quindi, hanno arrestato il ladro originario di San Giuseppe Vesuviano con le accuse di tentato furto aggravato e danneggiamento. Il trentenne, nel clou della giornata, senza badare troppo ai genitori che accompagnavano i figli a scuola e alle persone dell’area che di solito affollano il quartiere, ha tentato di appropriarsi dell’incasso del self-service situato in via Roma. Si tratta, infatti, di una delle aree di servizio più frequentate dell’area.

L’impresa non è riuscita solo a causa di un residente della zona, che avendo visto quanto stava accadendo, avrebbe allertato il 112. Le forze dell’ordine non si sono fatte attendere e hanno bloccato il malvivente, ora in attesa di giudizio. Si tratta, comunque, di un soggetto già noto alle autorità. Non si conoscono, invece, le ragioni che avrebbero portato l’uomo ad agire in pieno giorno, né se inviato da qualcuno. Al momento risulta che abbia agito in solitario.

Si scatena, intanto, il dibattito sui social per quanto accaduto a Ottaviano. Diverse le persone che hanno utilizzato i propri account Facebook e Twitter per commentare un episodio a cui non capita di assistere tutti i giorni. Questo tipo di furto di solito avviene di notte e non certamente alla luce del sole e in luoghi così affollati.