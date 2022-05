"Prova sulla razza europea". È polemica sul concorso per i prof

Una prova orale prevedeva la discussione di una lezione sull'argomento della " razza europea ". È quanto denunciato, tramite un post su Facebook, dal docente di pedagogia dell'Universitò de L'Aquila, Alessandro Vaccarelli, che sul social network ha condiviso una fotografia della traccia.

Si trattava, spiega il docente, di una " prova (orale) per il concorso a cattedre per la scuola secondaria" , per l'insegnamento di tre materia: italiano, storia e geografia. " Non è Lercio ", avvisa Vaccarelli, condividendo la foto della traccia del documento con cui si annuncia il " sorteggio dell'argomento della prova orale ", durante la quale il canditato dovrà discutere l'argomento della " razza europea ". " E non è nemmeno una prova del 1938- continua il post- La razza europea. La razza europea? Cioè? Come si potrebbe articolare una lezione sulla "razza europea"? Razza ariana? Ma siamo impazziti?" . Vaccarelli è un docende a L'Aquila, ma la denuncia non si riferirebbe a una commissione abruzzese, come ci ha tenuto a precisare il docente stesso.

Numerosi i commenti che si sono scatenati sotto il post di denuncia, che ha suscitato diverse polemiche, tra chi considera la notizia una " vergogna " e chi un " orrore ", mentre qualcuno ritiene la decisione " incommentabile " o uno " schifo ". Un utente si chiede chi abbia potuto approvare un testo simile, mentre un altro si è concentrato sulla potenza della parola "razza", termine che andrebbe " cancellato dalla nostra Costituzione ".