Pulmino precipita sui binari mentre passa il treno, morto disabile

È di un morto e tre feriti il bilancio di un rocambolesco incidente verificatosi a Pontetaro, in località Case Rosi, tra Parma e Castelguelfo. Poco dopo le 14 un pullmino Fiat Doblò adibito al trasporto di persone disabili è rimasto coinvolto in un incidente stradale e, per dinamiche ancora da accertare, uscito dalla carreggiata è precipitato da un viadotto dell'autostrada A15 Parma-La Spezia, finendo sui binari proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un treno regionale.

L'impatto tra l'automezzo e il treno è stato devastante. Scattato l'allarme sul posto sono giunti i soccorsi, la polizia e i vigili del fuoco, arrivando dalle località vicine. Il mezzo apparteneva alla onlus MC2 di Fontevivo (Parma) e in quel momento a bordo si trovavano due adulti e due ragazzi. Uno dei due giovani, un diciassettenne disabile, ha perso la vita.

Immediatamente la circolazione ferroviaria lungo la linea Bologna-Piacenza è stata sospesa. È rimasta in funzione, invece, l'alta velocità.