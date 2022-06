Papa Francesco sulla guerra in Ucraina: "No allo schema Cappuccetto rosso..."

Papa Francesco è tornato a parlare della guerra in Ucraina. In una lunga intervista pubblicata dalla Stampa che ha rilasciato a dieci direttori delle riviste culturali europee della Compagnia di Gesù, alla precisa domanda su quali siano i giusti consigli per comunicare alla gente quello che stiamo vivendo e come si possa fare ad avere un futuro di pace, il Santo Padre ha risposto che bisogna allontanarsi " dal normale schema di 'Cappuccetto rosso': Cappuccetto rosso era buona e il lupo era il cattivo", riferendosi, con questa metafora, ai protagonisti del conflitto: da un lato c'è Putin, dall'altro l'Ucraina ma soprattutto la Nato che rifornisce Kiev di armi per vincere il comune nemico.

La guerra in Ucraina

Prima che il giornalista potesse domandargli a cosa si stesse riferendo, Papa Bergoglio ha intuito che le sue parole andavano spiegate in maniera chiara ed esaustiva più che altro per non dare adito a fraintendimenti. " Qualcuno può dirmi a questo punto: ma lei è a favore di Putin! No, non lo sono. Sarebbe semplicistico ed errato affermare una cosa del genere", specifica chiaramente Sua Santità, aggiugendo di essere " semplicemente contrario a ridurre la complessità alla distinzione tra i buoni e i cattivi, senza ragionare su radici e interessi, che sono molto complessi ".

In questo teatro quotidiano di guerra, Papa Francesco afferma che " non ci sono buoni e cattivi metafisici, in modo astratto. Sta emergendo qualcosa di globale, con elementi che sono molto intrecciati tra di loro" . Due mesi prima che scoppiasse il conflitto, Bergoglio racconta di aver incontrato un Capo di Stato del quale non va il nome ma che descrive come " un uomo saggio, che parla poco, davvero molto saggio ". Dopo aver conversato su alcuni argomenti, questo capo di governo gli ha confidato di essere " molto preoccupato per come si stava muovendo la Nato ". Al perché del Papa, rispose che stavano " abbaiando alle porte della Russia. E non capiscono che i russi sono imperiali e non permettono a nessuna potenza straniera di avvicinarsi a loro ", concludendo che la situazione avrebbe potuto portare a un conflitto. E così è stato, visto che il 24 febbraio è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina. " Quel capo di Stato ha saputo leggere i segni di quel che stava avvenendo ".

Il piano per la pace