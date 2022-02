Un qr code anche per chi è esente dal vaccino: come funziona

Finalmente arriva il qr code anche per coloro i quali sono esentati dal vaccino anti-Covid: chi, per motivi di salute, non può sottoporsi alla vaccinazione avrà il proprio green pass in formato digitale come tutti gli altri.

Cosa cambia

Attenzione, però: chi già possiede il cartaceo con l'esenzione, dovrà scaricare comunque il formato digitale che si potrà utilizzare da subito mentre dal 28 febbraio diventerà l'unico formato accettato dappertutto a discapito del foglio di carta. La misura è pensata per evitare lungaggini burocratiche e code per migliaia di cittadini nei luoghi dove è ammesso il green pass visto che, spesso e volentieri, il formato cartaceo crea problematiche ai lettori ottici.

Come funziona

In una nota, il ministero della Salute ha spiegato che l'esenzione sarà valida su tutto il territorio nazionale. L'attestazione di esenzione dovrà avere il codice Cuev (Codice univoco di esenzione dalla vaccinazione), che è quella necessaria a generare la certificazione di esenzione con il Qr code, che viene rilasciata a titolo gratuito e su richiesta dell'assistito dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, dai medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e dai medici Usmaf (strutture dipendenti dal ministero della Salute) o medici Sasn (Assistenza sanitaria al personale navigante) operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid.

" Verrà inoltre inviato, via SMS o email, ai recapiti indicati dall’assistito, un codice Authocode, che può essere utilizzato in alternativa al codice CUEV per scaricare la certificazione. Il Qr code e il Cuev presenti nella Certificazione di esenzione vanno esibiti, inoltre, dagli esenti per usufruire dell'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi in farmacia ", si legge sul portale del ministero.

Quale app serve

L'App "VerificaC19" può essere utilizzata solo dai soggetti "verificatori", quindi da soggetti deputati al controllo delle Certificazioni verdi Covid-19, " che erogano servizi per fruire dei quali è prescritto il possesso di tale certificazione e gli organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni ": in poche parole, non sarà un problema di chi ha l'esenzione ma di esercenti quali bar, ristoranti, teatri, cinema e di tutti quei posti dove viene controllato il green pass dei clienti.