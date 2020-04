Quando Grillo diceva all'Ue di non dare soldi all'Italia: "Vanno alla mafia"

Numerose polemiche si sono scatenate oggi, dopo che Die Welt, il giornale tedesco, ha lanciato un attacco all'Italia, sostenendo: " In Italia, la mafia sta solo aspettando una nuova pioggia di soldi da Bruxelles ". Ma sei anni fa, il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, aveva usato parole simili, chiedendo all'Unione Europea di non concedere finanziamenti al nostro Paese.

L'attacco di Die Welt

E oggo, mentre in Europa si discute di coronabond e Mes, dal giornale tedesco è partito " l'affondo " all'Italia. E come ha riportato anche ilGiornale.it, oltre ad affermare la contrarietà all'introduzione degli eurobond per far fronte all'emergenza coronavirus, Die Welt ha attaccato il nostro Paese. In Italia, si legge nell'articolo, i soldi di Bruxelles finirebbero alla mafia e, per questo, " gli italiani devono essere controllati " e " devono dimostrare " di usare i finanziamenti solo per l'emergenza sanitaria. In questi giorni, spiega il giornale, "sono in gioco le basi dell'Unione Europea" e, per questo, sorgono dubbi su eventuali limiti e controlli sui finanziamenti concessi agli Stati membri.

Dopo le parole di Die Welt, uno dei primi a scatenare la polemica è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha dichiarato: "L'affermazione del quotidiano Die Welt secondo cui la mafia attende i soldi che il governo italiano chiede a Bruxelles è vergognosa e inaccettabile ". Poi, sulla vicenda è intervenuto anche il senatore calabrese e presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra: " Die Welt sostiene che con i coronabond si finanzierebbe la mafia. Vorrei ricordare che tante inchieste hanno dimostrato come tanti capitali di 'ndrangheta e Cosa nostra siano accettati di buon grado in Germania e Olanda ".

Le parole di Grillo nel 2014