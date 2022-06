"Quando mai la barista...", "Il livore...". L'ex compagna di classe attacca Hoara Borselli

Volano stracci tra ex compagne di scuola sui social. Le amicizie del liceo, se sono vere, durano per sempre e lo stesso si può dire per le antipatie, come dimostrano anche Hoara Borselli, opinionista televisiva, e la sua ex compagna di scuola Paola Vatteroni. Tutto nasce quando Hoara Borselli racconta sui social la sua primissima esperienza lavorativa: " A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare. Poche ore, dalle 12 alle 16. Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine. Si parte sempre dal basso, ragazzi. Sacrificio e 'fame'. Credo sia ciò che manca oggi ".

Nei giorni in cui sui social il dibattito sulle basse retribuzioni per i giovani è molto caldo, le parole di Hoara Borselli sono detonate con forza, scatenando un dibattito rovente. In tanti l'hanno accusata di voler fare il predicozzo sulla gavetta senza averne i titoli, di puntare il dito sui ragazzi che chiedono solamente la giusta retribuzione per il loro lavoro. Molti hanno utilizzato il suo tweet per fare dell'ironia spicciola, qualcuno anche oltrepassando i limiti della decenza e dell'educazione. Tra chi l'ha criticata sui social, tra le migliaia di commenti che sono comparsi su Instagram, Twitter e Facebook, c'è stata anche la sua ex compagna di classe Paola Vatteroni, che senza mezze parole l'ha accusata di aver detto una bugia: " Ma quando mai ha fatto la barista? Non è che lo dico così per dire, eravamo in classe insieme. Ha iniziato con concorsi e programmi tv da ragazzina. La barista... ".

Cara compagna Vatteroni,vedo che non ha modificato il livore che ricordo bene fin dai tempi della scuola. Non mi risulta però che in classe ci si andasse in Agosto. Non la ricordo al mare con me.

Libera di gettare fango ma lo faccia con intelligenza.

A volte basta poco pic.twitter.com/GvMTSpWYvB — Hoara Borselli official (@HoaraBorselli) June 27, 2022