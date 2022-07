Covid, nuove regole in arrivo. Quarantena e Ffp2: cosa cambia

Secondo quanto riportato da La Stampa, starebbe per arrivare una nuova circolare, già pronta per essere pubblicata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Nel documento potrebbe venire ridotta la quarantena, ovvero il periodo di isolamento, per tutti i cittadini. Come richiesto dalle Regioni, il governo starebbe anche lavorando affinché dal prossimo autunno i soggetti positivi asintomatici possano liberamente uscire di casa indossando però sempre la mascherina di massima protezione, la Ffp2, quella obbligatoria per salire a bordo dei mezzi pubblici. I trasgressori andrebbero incontro a una punizione penale e rischierebbero l'arresto, oltre a una pesante sanzione dai 500 ai 5mila euro.

Le richieste delle Regioni al ministro

La nuova circolare nascerebbe dal documento che le Regioni avevano presentato nei giorni scorsi al ministro, nel quale si richiedeva appunto una quarantena light. Secondo quanto asserito dal quotidiano, l’isolamento massimo di 21 giorni, dopo i quali si può uscire di casa in mancanza di sintomi da una settimana, verrebbe diminuito a 15 giorni. Anche se i presidenti di Regione vorrebbero che la durata venisse ulteriormente calata a 10 giorni. Con la normativa che è attualmente in vigore, se un soggetto scopre di essere positivo al Covid deve attendere una settimana prima di poter effettuare un nuovo tampone. Se l’esito è negativo la persona può uscire. Anche questa norma verrebbe modificata nella nuova circolare: qualora il soggetto non dovesse mostrare più sintomi da 48 ore, e il test dovesse dare esito negativo, potrebbe essere subito libero.

Cambiamenti in vista, ma qui si parla del prossimo autunno, anche per i positivi asintomatici: potranno uscire, e non saranno quindi obbligati a restare in quarantena, a patto che indossino sempre la mascherina Ffp2. I trasgressori verranno raggiunti da sanzioni penali. Infatti, se un soggetto positivo asintomatico verrà scoperto in pubblico senza la mascherina di massima protezione verrà sanzionato sia penalmente che pecuniariamente. Lo stesso avviene anche adesso per coloro che infrangono l'isolamento domiciliare. Questi ultimi vengono puniti con l'arresto da 3 a 18 mesi e una multa che può variare dai 500 a 5mila euro.

Cosa succederà in autunno