"Questa è una guerra vera". Giletti sbotta in diretta contro il russo

Sullo sfondo del conflitto militare si consuma anche una guerra di propaganda, con l'utilizzo di una comunicazione che tende a interpretare la realtà dei fatti solamente con la propria lente. E così c'è anche una battaglia relativa all'uso corretto e preciso delle parole: quella tra Ucraina e Russia è comunemente chiamata guerra, ma Mosca l'ha voluta da sempre definire come una operazione speciale. Una linea che viene seguita ancora oggi, dato che i russi si guardano bene dal ricorrere al termine "guerra" per parlare di quanto sta avvenendo ai danni di Kiev.

Su questo fronte si è verificato uno scontro nell'ultima puntata di Non è l'arena, che si è occupata dell'analisi della situazione e degli sviluppi del conflitto militare. Il giornalista russo Dmitry Kulikov, ospite del programma, ha continuato a parlare di operazione speciale piuttosto che di guerra: una decisione che ha rivendicato in maniera chiara, evidenziando una differenza giuridica tra le due parole e tra le sostanziali modalità attraverso cui si tengono le ostilità.

Il giornalista russo ha spiegato che con l'espressione guerra si sostiene la volontà di " distruggere il tuo avversario ", mentre un'operazione speciale militare " non prevede assolutamente la distruzione totale del tuo avversario " e non è mirata alla popolazione civile. Una tesi che ha fatto perdere la pazienza al conduttore Massimo Giletti, che già in precedenza aveva denunciato l'ipocrisia dei russi in merito all'utilizzo delle parole: " Le città sono distrutte, in quelle città ci sono bambini, donne e anziani massacrati ".

È palese che non si tratti solamente di uno scontro chirurgico tra eserciti, come dimostrano i numeri drammatici delle vittime tra la popolazione civile. Per questo motivo Giletti ha incalzato l'ospite russo, restio all'uso del termine guerra nonostante le osservazioni del caso. A quel punto il conduttore di Non è l'arena ha sbottato contro Dmitry Kulikov dopo una serie di dichiarazioni sull'innocenza di Mosca: " Per cortesia! L'ipocrisia che si chiami non guerra francamente fa un insulto alla sua intelligenza. Lei non può fare insulto all'intelligenza chiamando operazione speciale una guerra vera ".