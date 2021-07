L'Italia in finale, rissa grillina e Messi: quindi, oggi...

- al via della finale dell'Europeo, la palla la portano con una macchinina arcobaleno. E si sono pure inginocchiati. Che noia

- l'immagine di Lozano che picchia la testa contro il ginocchio del.portiere avversario IN Coppa America è atroce. Quello se ne sta lì mezzo morto e l'arbitro trotterella tranquillo. Roba da matti. Comunque forse è il caso che i calciatori smettano di rotolarsi e fingere, sennò poi finisce che "al lupo al lupo" una volta ci scappa la tragedia

- Forza Azzurri

- Messi ha vinto la Coppa America. Ora, quando vorrà, potrà smettere felice

- così tanto miele sui giornali sullo sport italiano non lo si vedeva da tempo. Tennis e Nazionale: suvvia ragazzi, bellissimo. Ma che cosa centra col riscatto del Paese? Corrono dietro un pallone e sono pagati per farlo. Se vincono godiamo come Ricci e basta.

- i grillini ancora in lite sulla giustizia. È una rissa continua. Domanda: ma dopo tutto questo picchiarsi, anche trovassero la quadra, riuscirebbero a mettere insieme i cocci?