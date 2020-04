La rabbia di padre Zanotelli: "Ritirare il decreto criminale che chiude i porti"

Anche il governo giallorosso finisce nel mirino di padre Alex Zanotelli: da mercoledì 8 aprile fino alla durata dell'emergenza Coronavirus l'Italia non può essere considerata un porto sicuro. A deciderlo è stato l'esecutivo M5S-Pd mediante decreto interministeriale firmato dai dicasteri delle Infrastrutture, degli Esteri, della Salute e dell'Interno. La scelta intrapresa da Paola De Micheli, Luigi Di Maio, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese non ha trovato affatto d'accordo il sacerdote comboniano, che ha chiesto di ritirare immediatamente il decreto: " Potrebbe essere un bel dono di Pasqua ".

I porti del nostro Paese non assicurano i necessari requisiti per la classificazione di “place of safety” (porto sicuro), in vista di quanto previsto dalla convenzione di Amburgo, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell'area Sar italiani: " Come missionario, che ha sentito sulla pelle, la sofferenza degli impoveriti, rimango sbigottito da tale decisione ". A suo giudizio appare evidente come questo decreto sia mirato a bloccare la Alan Kurdi che batte bandiera tedesca e sta cercando un porto dove far sbarcare i 150 rifugiati salvati in mare: " È criminale rifiutarsi di accogliere rifugiati che fuggono dalla Libia dove sono imprigionati in lager e torturati ".

"Siamo tornati al metodo Salvini?"

Il missionario ha denunciato che la Libia è un paese in guerra e che i rifugiati rischiano la vita sotto le bombe del generale Haftar che vuole conquistare Tripoli: " Questi che fuggono hanno diritto di essere accolti come rifugiati. Per cui questo decreto è contro le leggi e convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia ". E ha sostenuto che non è possibile considerare l'Italia un porto sicuro solo per le imbarcazioni italiane e non per quelle straniere: " Come si fa a dire che i porti italiani non sono più un 'place of safety' perché il sistema sanitario italiano non sarebbe in grado di mettere in quarantena qualche centinaio di rifugiati? ".