Raffaella Carrà, ecco la moneta da 5 euro con il suo volto

Una moneta con il volto di Raffaella Carrà. Un’idea particolare per tributare un omaggio alla indiscussa regina della televisione italiana e showgirl conosciuta e amata in tutto il mondo morta il 5 luglio del 2021, che presto diverrà realtà.

Il prossimo anno, infatti, la Zecca dello Stato conierà una nuova moneta dedicata alla Raffaella nazionale. La notizia è stata annunciata la scorsa domenica al Festival della TV di Dogliani (Cuneo) da Fabio Canino, conduttore radiofonico e giudice del programma di successo Ballando con le Stelle, nel corso della presentazione del libro "RaffaBook", incentrato proprio sulla figura della showgirl.

Non sarà destinata alla circolazione

Ma qui si apre un piccolo giallo, se così lo si può definire. Inizialmente si era ipotizzato che la moneta fosse commemorativa, come quelle che i singoli Paesi della Ue possono emettere con corso legale per ricordare personaggi, anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di una certa importanza. Invece pare che il volto della Carrà sarà presente nella collezione di monete bimetalliche da 5 euro (era già capitato in passato con Alberto Sordi ed Ennio Morricone), quindi non destinate alla circolazione, come invece è stato per la moneta da 2 euro dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Per la conferma ufficiale occorrerà attendere l’inizio del prossimo anno quando ci sarà l'annuncio ufficiale. A ogni modo si tratta di un nuovo tributo per la Carrà che giunge dopo l’intitolazione di una piazza a Madrid, quella del lungomare di Bellaria e quella del Centro di Produzione Rai di Via Teulada. Non solo. Perché non va dimenticato che anche nel corso della Mostra del Cinema di Venezia c’è chi ha avuto un pensiero affettuoso per la showgirl. La Carrà è stata più volte citata da Emanuele Crialese nel film "L’immensità" con Penelope Cruz come protagonista, appena presentato alla rassegna.

La Rai, però, ha in programma anche altro per omaggiare la soubrette, presentatrice e cantante: il prossimo 18 giugno, giorno in cui la Carrà avrebbe compiuto 80 anni, potrebbe essere trasmesso un grande show in suo onore. Spettacolo che potrebbe essere diretto dallo storico compagno Sergio Japino.