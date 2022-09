Trans aggredito a sassate: la denuncia choc

Un’aggressione a sfondo omofobico a Cisterna, davanti al parcheggio dell’istituto scolastico superiore Darby. Vittima un 17enne transgender che nel pomeriggio di martedì è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente da parte di due coetanei. A raccontare i fatti è stata la vittima attraverso alcune storie pubblicate sui social media.

In due su una minicar, gli insulti e poi il sasso in faccia

I fatti sono accaduti, secondo quanto racconta il 17enne transgender, martedì pomeriggio in centro a Cisterna di Latina, nel parcheggio dell’istituto Darby. Il ragazzo è stato avvicinato da due coetanei a bordo di una minicar. I due hanno iniziati prima a schernirlo e poi a insultarlo verbalmente. “Mi hanno detto magari riaprissero i forni crematori e trans-lesbica di m…” . Subito dopo è arrivata l’aggressione fisica. I due hanno fermato l’auto, sono scesi e hanno iniziato a spintonare il 17enne per poi colpirlo con un sasso al volto. A quel punto sono risaliti in auto e si sono dileguati. Il ragazzo s’è fatto coraggio, ha chiamato i genitori e s’è fatto medicare al pronto soccorso. Poi, è andato dai carabinieri per denunciare quanto accaduto. Sulle indagini in corso i militari di Cisterna mantengono il massimo riserbo, anche perché tutti i coinvolti sono minorenni.

Sui social il racconto dell’aggressione