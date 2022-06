La Rai ci propina le Drag Queen, la strage di artigiani e Berlino: quindi, oggi...

- in 10 anni in Italia il numero di artigiani si è ridotto di 300 unità. Praticamente, molte delle quali (25mila) abbattute dalla pandemia. Praticamente una strage

- un 23enne di Ferentino, un genio, era agli arresti domiciliari per spaccio di droga. In teoria non poteva interagire con nessuno. Solo che lui ha un profilo TikTok in cui ha pubblicato centinaia di video e fatto dirette con tanto di dialogo con i follower: un mito, che ora s’è guadagnato il carcere

- quando pensate che tutto vada bene, leggete l’ultimo dato del GFK, ovvero l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi: a luglio segna -27,4 punti. La colpa? L’aumento del costo dell’energia, e quindi degli alimenti e delle materie prime. In Germania l'inflazione è salita al 7,9% a maggio, il tasso più alto dalla riunificazione tedesca nel 1990 e ben al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalle banche centrali. E se vedono nero loro che sono la locomotiva d’Europa, pensate noi

- ecco, che il centrodestra in Lombardia abbia soltanto due capoluoghi su 12 dovrebbe iniziare a preoccupare i leader. Passi Milano, che ha una identità un po’ radical chic e raccoglie persone da mezza Italia. Però perdere Monza, Varese, Lecco, Como, Lodi. Insomma: un mezzo ragionamento andrà pure fatto, no?

- apprezzo il No di Grillo alle deroghe al secondo mandato a targhe alterne. Se il principio è che “uno vale uno”, non puoi certo pensare di favorire alcuni solo perché hanno fatto i ministri o i capi delegazione. Almeno, stavolta, è rimasto ancorato a un’idea originaria

- Letta: “Il modello è Verona”. Cioè la città in cui il centrosinistra ha vinto col candidato che ha schifato il simbolo del Pd

- ecco il concetto di Stato laico per Enrico Letta: “Se non vuoi divorziare, non divorzi. Se sei contro l’aborto non lo pratichi. Se sei contro le relazioni omosessuali sei libero di non averne. Non puoi impedire ai tuoi concittadini di fare quel che non sceglieresti per te”. Però - per dire - il vaccino sì, quello dev’essere obbligatorio e mica puoi “scegliere” se inoculartelo o meno

- faccio un ragionamento generale, non personale. Il discorso di Letta è giusto eh, ma ipocrita. Parliamo di aborto e lui - “da cattolico” - dovrebbe saperlo. Perché non si parla di separare cioè che Dio ha unito o di evitare matrimoni tra uomini, ma di una vita umana che viene spezzata. “Da cattolico”, caro Letta, dovresti considerarlo alla stregua di un omicidio. Mi vuoi dire che che non impediresti “ai tuoi concittadini” di uccidere il vicino solo perché ritengono giusto farlo?

- tutti a parlare di Calenda come se smuovesse chissà cosa. Voglio dire: bravissimo l'ex ministro eh, però nei sondaggi conta il 3%. Dico: il 3%. Praticamente nulla

- per Repubblica dopo Verona sarebbe “a rischio il Veneto”. Mi viene da ridere: scusate, colleghi, ma vi rendete conto che lì un tizio dal nome Luca Zaia ha preso praticamente il 78% dei voti pochi mesi fa?

- Repubblica diffonde una fake news e fa finta di non accorgersene. Il quotidiano riporta infatti le frasi di Boccia, responsabile Enti locali del Pd, secondo cui nei 142 Comuni superiori che sono andati al voto, “il saldo per il campo progressista è di più 5, il centrodestra ne perde 4”. È semplicemente falso: il “campo largo” (Pd+M5S) passa da 56 sindaci uscenti (48 ci csx e 8 del M5S) a 53. Il centrodestra invece da 54 a 58. Non so che dati ha visto Boccia, ma Youtrend di solito non sbaglia. E dice l’opposto di quanto sostenuto dal Pd (e da Rep)

- i ladri entrano a Ibiza nella villa dove alloggia Marco Verratti con la moglie e portano via oggetti di valore per qualcosa come 2,9 milioni di euro. Ma cosa diavolo ci fai in vacanza con 2,9 milioni di euro?

- vorrei far notare che se Draghi ottiene “l’apertura dei partner” a introdurre chissà quando il price cap al gas, non è una vittoria. È, al momento, poco più del nulla

- ci mancava solo questo: nel nuovo palinsesto Rai, sul secondo canale, arriverà un nuovo programma dal titolo “non sono una signora”. In pratica alcuni vip dovranno travestirsi da Drag Queen e fare non si sa bene cosa. Ci mancava in effetti un po’ di tv Lgbtqxyz+++

- Macron ok, passino Trudeau e Johnson che non è mai stato campione di stile. Però Draghi e Scholz con le camicie sbottonate fino al petto (villoso?) non si possono vedere. Proprio no