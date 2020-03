Rapina una farmacia con una mascherina sul viso

Quando a volte abbiamo detto che la vita non deve fermarsi per colpa del coronavirus non immaginavamo che anche i rapinatori prendessero seriamente queste parole. A Milano, nel quartiere Niguarda, un rapinatore è entrato in una farmacia con la mascherina sul volto e, dopo aver minacciato le due addette, si è fatto dare i soldi presenti in cassa, circa 1500 euro. Dopo il colpo è fuggito. Tranquillo del fatto che, grazie a quella mascherina (considerata da molti una normale precauzione), non sarà facile rintracciarlo.

Anche questo, purtroppo, è un effetto del coronavirus. Ma a nostro avviso il rapinatore non potrà dormire sonni troppi tranquilli. Perché, come successo altre volte in passato, alcuni rapinatori sono finiti agli arresti nonostante avessero celato il volto.