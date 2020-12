La rapina dell'orrore a Natale: legato in bagno. La reazione choc della moglie

Una rapina in villa finita in tragedia a Montecassino, in provincia di Macerata, la sera della Vigilia di Natale. A farne le spese un'anziana78enne morta per un malore, si presume, dopo aver sorpreso il ladro. Sotto choc anche il marito e la figlia della vittima che sono stati legati e chiusi in bagno dal bandito.

La rapina choc

I fatti risalgono alle ore 20 di giovedì 24 dicembre a Montecassino, piccola cittadina in provincia di Macerata. Un bandito - o forse due, la vicenda è ancora da accertare - si è intrufolato in una villetta di via Sandro Pertini pressapoco all'ora di cena. In casa, c'erano Rosa Cassetti (78 anni), suo marito Enrico Orazi e la figlia della coppia. Stando alle primissime indiscrezioni, il ladro avrebbe fatto irruzione nell'appartamento e malmenato i presenti fino a renderli inermi. A quel punto, avrebbe legato e chiuso in bagno l'anziano con la figlia, assicurandosi in questo modo di agire indisturbato. Dopodiché, si sarebbe allontanato con la refurtiva. Spaventata dalla circostanza, la 78enne ha avuto un malore: è stata ritrovata senza vita all'interno della abitazione.

Le indagini

Non si conosce ancora la dinamica esatta dell'accaduto. Secondo quanto avrebbero riferito i familiari della vittima ai carabinieri, a entrare in azione sarebbe stato un bandito, forse aiutato da un complice ma si tratta di un'ipotesi ancora da confermare. Certo è, invece, che tragedia in una casa nelle vicinanze della zona industriale di Montecassiano, nel Maceratese. Il rapinatore avrebbe chiuso il marito dell'anziana in una stanza, poi si sarebbe imbattuto nella figlia della coppia, prendendola a schiaffi. Sia l’anziano (Enrico Orazi, titolare di un autoricambi a Macerata) che la figlia sarebbero stati legati. In casa c'era anche il nipote della coppia ma, per fortuna, è scampata all'aggressione. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti che, al momento, resta ancora imprecisata.