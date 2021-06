I ladri gli sparano in casa sua: gioielliere ferito

Nella nottata di venerdì scorso, 4 giugno, poco dopo le 23, a coprifuoco iniziato, un gioielliere è stato ferito durante una violenta rapina nella sua villa a Rivoli, in provincia del capoluogo piemontese. L'uomo è stato poi trasportato in ambulanza al Cto di Torino e non sarebbe in pericolo di vita.

Il gioielliere ferito durante la rapina

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due malviventi avrebbero fatto irruzione nell'abitazione del commerciante che si sarebbe svegliato per il rumore. Una volta scoperti, i due furfanti avrebbero iniziato una colluttazione con il proprietario dell’abitazione e lo avrebbero ferito a una gamba esplodendo un colpo di pistola. Subito dopo i due malviventi sono fuggiti con la refurtiva e uno di loro è stato fermato dai carabinieri di Rivoli. L’arrestato è un cinquantenne di nazionalità romena. Il suo complice è invece ancora latitante. Secondo quanto riportato dal Corriere, la vittima del furto, un commerciante di 52 anni, ex titolare della gioielleria sita in corso Francia a Rivoli, ha scoperto i due malviventi durante il colpo e uno di questi avrebbe detto all’altro compare, in un perfetto italiano: “Sparagli a questo bastardo” .

Fermato uno dei due rapinatori

I militari, immediatamente accorsi, sono riusciti a recuperare buona parte del bottino, ovvero un orologio di lusso del valore di circa 40mila euro, l’iPhone 12 del commerciante e alcuni contanti, ma ancora non si è certi del valore totale dei contanti rubati. I Carabinieri sono stati contattati con il numero unico di emergenza 112 e sono immediatamente accorsi sul luogo indicato. I militari dell’Arma si sono messi quindi sulle tracce dei rapinatori e sono riusciti in breve tempo ad arrestare uno dei malviventi, mentre continua la caccia per arrestare anche il secondo. Una gazzella dei carabinieri di Rivoli ha recuperato anche la pistola lanciata nel giardino , e utilizzata dai due rapinatori per introdursi all’interno della villa ed effettuare la rapina. I soccorsi hanno trasferito la vittima, rimasta ferita durante la colluttazione al Cto di Torino e non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Si cerca il fuggitivo

Al momento gli uomini della Scientifica stanno ancora effettuando vari sopralluoghi all’interno dell’abitazione, mentre gli inquirenti si stanno occupando di esaminare i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti nella villa e in giardino, per cercare di individuare il secondo rapinatore, che potrebbe essere scappato a piedi. Il rapinatore catturato dagli uomini dell'Arma è stato trovato privo di documenti, ma i militari sono comunque riusciti a identificarlo, si tratta di in un cittadino di nazionalità rumena, sulla cinquantina.