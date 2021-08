Nudi al supermercato e carabinieri aggrediti: il rave non è finito

Si sono presentati completamente nudi in un supermercato di Manciano (Grosseto) per fare la spesa durante un attimo di pausa del rave party a cui stavano partecipando: è bufera sugli otto giovani che hanno creato imbarazzo tra i presenti (tra cui anche dei bambini) e la furiosa reazione di alcuni di essi.

Questo ed altri racconti riassumono ciò che sta accadendo in Maremma dopo lo spostamento di numerosi partecipanti del rave di Valentano a seguito del loro allontanamento dalle sponde del lago di Mezzano. " Il danno più grave che abbiamo avuto in questi giorni è quello di immagine verso i turisti e nei confronti dei nostri concittadini" , ha sbottato Valeria Bruni, assessore al turismo della piccola cittadina del Grossetano. " In questi giorni ci sono state segnalate otto persone nude in un supermercato e la gente è molto arrabbiata per questa disparità di trattamento tra i partecipanti al rave che hanno fatto ciò che volevano e i cittadini normali che devono rispettare le regole, soprattutto quelle legate al Covid ".

Migliaia i giovani che, dopo lo sgombero del rave di Valentano, si sono spostati nelle campagne tra la provincia di Grosseto e quella di Viterbo. Una situazione che starebbe migliorando di ora in ora, anche se continuano ad arrivare segnalazioni di disagi da parte dei cittadini. " Ci segnalano che un gruppo di circa 50 persone ha fatto sosta nel piccolo borgo termale di Bagni San Filippo, in provincia di Siena ", denuncia il primo cittadino di Sorano. " Molti altri invece si sono fermati sulle spiagge di Talamone e della Giannella. Nessun allarmismo, ma la prefettura sarebbe dovuta intervenire prima: noi sindaci ci siamo trovati soli con le nostre poche forze a coordinare il deflusso di migliaia di persone e mezzi. Registriamo disdette negli agriturismi ", lamenta ancora Pierandrea Vanni.

Un malumore diffuso tra i sindaci delle zone interessate dall'afflusso dei fuoriusciti dal rave di Valentano. "Ieri pomeriggio grazie al lavoro delle forze dell'ordine e dei pochi agenti della municipale di cui disponiamo" , racconta invece il primo cittadino di Manciano, "siamo riusciti a bloccare molti camper diretti alle cascate di Saturnia, che però questa mattina erano di nuovo lì. Si tratta di piccoli gruppi, monitoriamo costantemente la situazione. E speriamo che tutto possa tornare quanto prima alla normalità" , auspica Mirco Morini.

Una difesa del territorio di cui tutti si sono dovuti occupare senza alcuna coordinazione a livello nazionale. "Mercoledì sera sia io e che l'assessore alla sicurezza ci siamo dovuti mettere agli incroci di ingresso nel paese, insieme ai poliziotti della municipale, per impedire che 3-400 camper entrassero in città ", dichiara il sindaco di Pitigliano. "Il problema è stato sottovalutato. Qui siamo in un piccolo centro con molti abitanti anziani, ci sono stati momenti difficili: un ragazzo in preda alle allucinazioni è salito sul tetto di un'abitazione, spaventando il proprietario. Altri si sono trovati il giardino o i campi intorno casa invasi dalle auto" , conclude amaramente Giovanni Gentili.

Tutto questo senza considerare piccoli furti nei negozi locali e il giro di droga. Il primo cittadino di Orbetello si è visto costretto ad emettere un'ordinanza per interdire l'area alla sosta per tutti coloro che volevano bivaccare con i loro mezzi in città. Sottoposti ad identificazione tutti i partecipanti, trovati in possesso di sostenze stupefacenti: si tratta di giovani, la maggior parte dei quali stranieri (soprattutto francesi e spagnoli).

L'aggressione ai carabinieri

Una coppia di italiani, entrambi residenti a Milano, sono invece stati tratti in arresto con l'accusa di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale per quanto commesso al rientro dal rave del Viterbese. Recatisi nella zona dell'Amiata per far visita ad alcuni parenti, i giovani si sarebbero resi protagonisti di intemperanze e violenze ai danni degli uomini dell'Arma intervenuti sul posto a causa dello stato di agitazione della ragazza. Inutile ogni tentativo di riportare la situazione alla calma: entrambi i militari sono stati aggrediti, riportando ferite ritenute guaribili rispettivamente in 10 e 15 giorni.