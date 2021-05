Razzo in caduta libera verso l’Italia: nove regioni a rischio

Il Comitato Operativo della Protezione Civile, convocato dal capo Dipartimento Fabrizio Curcio, ha diramato l’allarme per un razzo spaziale cinese in caduta libera che potrebbe coinvolgere nove regioni italiane del centro sud. Si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.“Lunga marcia 5B” questo il nome del razzo, dovrebbe rientrare sulla terra per le ore 2,24 del nove maggio con un range d’errore di circa sei ore. La protezione civile ha consigliato alla popolazione delle regioni interessate di rimanere in casa perché frammenti del razzo dopo l’impatto con l’atmosfera potrebbero arrivare al suolo in caduta libera.

Il tavolo tecnico - composto da Asi, da un membro dell'ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, rappresentati del ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, della Difesa - Coi, dell'Aeronautica Militare - Isoc e degli Esteri, Enac, Enav, Ispra e la Commissione Speciale di Protezione civile della Conferenza delle Regioni - continuerà, insieme ai rappresentanti delle Regioni potenzialmente coinvolte, a seguire tutte le operazioni del rientro, fornendo analisi e aggiornamenti sull'evoluzione delle operazioni.