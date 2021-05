Il razzo cinese è caduto sulla Terra. Ma l'Italia è "salva"

Il razzo cinese, che fino a ieri si temeva potesse schiantarsi sull’Italia, e più precisamente sul Centro-Sud del nostro Paese, è fortunatamente caduto altrove, nell’Oceano Indiano.

Il razzo visibile a Roma

Il secondo stadio del razzo “Lunga Marcia 5B” è rientrato nell'atmosfera in una zona poco lontana dalle isole Maldive. Gran parte del segmento si era però già disintegrato all’alba di oggi, domenica 9 maggio, prendendo fuoco a contatto con l’atmosfera terrestre. Fino a sabato alcune Regioni italiane del Centro-Sud erano state allertate dalla Protezione civile e in effetti, alle 4.45 di questa mattina il razzo era ben visibile su Roma a occhio nudo. Nella tarda serata di ieri ancora non si era ben capito dove sarebbe rientrato, si era pensato al Nord Atlantico.

Come invece hanno riferito i media cinesi, il razzo si è quasi totalmente disintegrato sopra l’Oceano Indiano. Solo alcune parti sono atterrate in una posizione tra 72,47°Est e 2,65 °Nord, a Ovest delle isole Maldive. A monitorare la caduta incontrollata del razzo c’erano sia i siti statunitensi che europei. In un primo momento si temeva che i detriti potessero cadere in aree abitate, ma gli esperti avevano previsto che vi era una minima possibilità che qualcuno potesse davvero venire colpito da un pezzo di spazzatura spaziale, soprattutto perché gran parte della superficie terrestre è coperta dall'oceano e grandissime aree terrestri sono disabitate.

Pericolo rientrato