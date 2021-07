"Ti assumo, in regola...". Ma col reddito di cittadinanza finisce male

Non voleva perdere i benefici del Reddito di cittadinanza a causa di un'assunzione in piena regola da parte del proprio datore di lavoro, per questo motivo un romeno di 22 anni ha inseguito quest'ultimo fin dentro la caserma dei carabinieri con lo scopo di impedirgli di denunciare il fatto.

L'incredibile vicenda si è verificata presso la stazione di Naro (in provincia di Agrigento), dove il datore di lavoro del 22enne si era recato per sporgere denuncia nei confronti dell'oramai ex dipendente durante la serata dello scorso sabato 3 luglio. Il romeno, un operaio di 22 anni, aveva opposto una strenua resistenza all'idea di poter beneficiare di un'assunzione in piena regola, arrivando addirittura a minacciare il titolare della stessa ditta che gliel'aveva proposta. Essendo, infatti beneficiario del Reddito di cittadinanza, a causa di un regolare contratto il giovane avrebbe "rischiato" di perdere il diritto all'assegno. Ecco il perché, quindi, della pretesa di lavorare in nero: il 22enne avrebbe potuto continuare ad incassare il denaro del Reddito ed al contempo quello derivante dalla sua attività lavorativa.

La sola idea di un regolare contratto aveva fatto perdere il senno al romeno, il quale era arrivato addirittura a minacciare esplicitamente il proprio datore di lavoro. Senza pensarci due volte, tuttavia, quest'ultimo si è immediatamente diretto verso la stazione dei carabinieri di Naro con l'intenzione di denunciare il 22enne per l'accaduto. Fuori di sè, lo straniero ha fatto altrettanto, con lo scopo di impedire all'uomo di sporgere denuncia nei suoi confronti. Secondo quanto riferito dagli uomini dell'Arma di Naro, il giovane ha cercato in ogni modo di accedere all'ufficio all'interno del quale il suo ex datore di lavoro stava raccontando quanto accaduto poco prima. Inutile il tentativo di riportare lo straniero alla ragione, dato che pur di raggiungere il suo scopo quest'ultimo non si è fatto alcuno scrupolo a scagliarsi contro gli stessi carabinieri. Grazie all'arrivo sul posto di rinforzi, provenienti dalla vicina stazione di Palma di Montechiaro, è stato infine possibile bloccare il facinoroso, che ha continuato a minacciare tanto il proprio ex datore di lavoro che gli uomini dell'Arma intervenuti in suo soccorso. Per fortuna, comunque, nessuno dei militari coinvolti è rimasto ferito nella breve colluttazione.

Il romeno, che è stato denunciato con l'accusa di minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.