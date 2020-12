Renzi corre, ma "scivola". Lo strano dettaglio nella foto dell'ex premier

" Ma che meraviglia correre sotto l'acqua nelle cascine deserte ", scrive Matteo Renzi su Twitter a commento di una foto che lo vede grondante di sudore e acqua durante una sessione di allenamento. Le Cascine sono sono uno spazio verde di Firenze, un parco che corre lungo le sponde del fiume Arno. A un primo sguardo, il post dell'ex premier non ha niente che non va ma la tecnologia sa essere insidiosa e, soprattutto, rivelatrice. Il popolare social network, infatti, prevede la funzionalità di geolocalizzazione automatica e indica il luogo da cui il post è stato inviato. È una funzione che può essere facilmente eliminata in qualunque momento ma evidentemente Matteo Renzi non ci ha pensato e così Twitter ha svelato che la corsa sotto l'acqua nelle cascine deserte è stata condivisa da Roma.

Che Matteo Renzi abbia voluto replicare l'impresa dell'uomo che, dopo aver litigato con la moglie a Como, è andato a fare una passeggiata fino a Fano per sgranchirsi le gambe? Così commentano alcuni utenti ironizzando sullo scivolone di Matteo Renzi e ipotizzando che all'origine di tutto possa esserci una discussione con Agnese, la moglie dell'ex presidente del Consiglio: " Litiga con la moglie a Firenze e corre fino a Roma per smaltire la rabbia ". La foto è stata effettivamente scattata nel luogo indicato dal leader di Italia Viva, così è quanto affermano gli utenti fiorentini, ma è probabilmente un'immagine risalente a diverso tempo prima, fattispecie che Renzi non ha specificato nel suo post. Oppure, circostanza ancora più probabile, potrebbe essere stata postata da un collaboratore che si trovava a Roma. Quale sia la verità ancora non è chiaro, ma è stato inevitabile per il web prendere a quel punto di mira l'ex premier con commenti più o meno ironici sullo scivolone tecnologico.

" Credo che il passaggio successivo al correre da solo sotto la pioggia alle Cascine sia aprire una catena di ristoranti specializzata in gamberi e chiamarla 'Bubba Renzi shrimp company' ", scrive tal Simone, facendo un parallelismo non troppo velato tra Matteo Renzi e Forrest Gump. Ma c'è anche chi scomoda paragoni ben più alti: " #Renzi come padre Pio. Possiede il dono dell'ubiquità! #Cascine ". L'hashtag #Cascine nella giornata di ieri è entrato anche nelle tendenze tra gli argomenti più discussi del giorno anche grazie a tweet come questo: " Questa settimana ho imparato che: -le cascine di Firenze sono a Roma -Milano è conosciuta per essere in costiera Amalfitana Quante cose si imparano nella vita ".