Il Report dell'Iss sul Covid-19: "Dai sintomi al decesso in 11 gironi"

Undici giorni dall'arrivo dei sintomi al decesso in pazienti Covid-19. Sono questi i tempi mediani dai sintomi alla morte, calcolati dall'Istituto superiore di sanità che oggi ha pubblicato un report, in cui espone le caratteristiche dei pazienti deceduti, risultati positivi all'infezione da Sars-CoV-2.

Non è la prima volta che l'Iss pubblica un report di questo genere, ma questa volta i dati presi in considerazione sono moltissimi. L’analisi, infatti, si basa su un campione di 32.938 pazienti deceduti e positivi al nuovo coronavirus (sugli oltre 34mila morti ad oggi in Italia), di cui quasi la metà sono stati registrati in Lombardia (16.349)

L'età delle vittime

Secondo l'Iss, l'età media dei pazienti deceduti e positivi al nuovo coronavirus è di 80 anni (l'età mediana di 82, su un range da 0 a 100). La malattia ha colpito soprattutto gli uomini (58,4%), mentre le donne morte avendo contratto la malattia sono state 13.692 del campione, il 41,6%. " L'età mediana dei pazienti deceduti positivi a Sars-CoV-2 è più alta di 20 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione" : 82 anni nel primo caso e 62 nel secondo. Più alta, inoltre, l'età delle donne rispetto agli uomini, rispettivamente 85 e 79. Al di sotto dei 50, invece, sono state registrate 366 vittime, di cui 83 minori di 40 anni: tra loro, 62 avevano patologie preesistenti.

I sintomi e le patologie

Prima del ricovero, i sintomi più osservati erano febbre (76%) e dispnea (74%). Sono stati registrati anche casi in cui erano stati individuati tosse (39%) e, in minime percentuali, diarrea ed emottisi. Il 5,7% delle persone, invece, non presentava alcun sintomo al momento del ricovero.

Alcuni pazienti presentavano patologie cliniche preesistenti al momento dell'infezione. Il rapporto dell'Iss ha messo in evidenza le più comuni, dall'ipertensione arteriosa (67%) e il Diabete mellito-Tipo 2 (30,3%), alla cardiopatia ischemica (27,8%) e la fibrillazione atriale (22%). Il 59,7% dei pazienti aveva 3 o più patologie.

Tra le complicanze che hanno portato al decesso, invece, la più comune nel campione è stata l'insufficienza respiratoria (che rappresenta il 96,9% dei casi), seguita da danno renale acuto (22,1%), sovrainfezione (13,0%) e danno miocardico acuto (11,0%).

Le terapie

Come sono stati curati i pazienti? La più comunemente usata durante il ricovero (86%) è stata la terapia antibiotica, meno usata di quella antivirale (60%) e della terapia steroidea (38%). L'Iss spiega che "in 793 casi (23,4%) sono state utilizzate tutte e tre le terapie" .

Il tempo dai sintomi alla morte