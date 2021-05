Un report imbarazza i governi: "La pandemia si poteva evitare"

“Covid-19 è un disastro globale”. Peggio ancora, “un disastro che era prevedibile” e “avrebbe potuto essere evitato”. Con queste poche parole un rapporto indipendente, commissionato dall’Oms, boccia senza appello la risposta dei leader mondiali e dell’Organizzazione stessa di fronte alla sfida di Sars-CoV-2. Un “coktail tossico” di negazioni, scelte strategiche errate e mancato coordinamento hanno infatti aiutato la diffusione del virus e trasformato un focolaio cinese in una "catastrofica crisi umana".

Il report indipendente

A redigere il rapporto, pubblicato oggi, è l’Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response. Le conclusioni cui sono arrivati i 13 esperti dopo otto mesi di lavoro sono tragiche e gridano vendetta. Fanno emergere “anelli deboli” nella catena di preparazione e risposta. Criticano un sistema “incoerente”. Lamentano strumenti "di allerta troppo lenti", un’Oms “sottofinanziata” e una leadership politica globale “assente”. E il giudizio non riguarda solo la prima ondata, che benché contenibile era pur sempre improvvisa, ma punta il dito anche contro quei governi che non sono riusciti ad impedire il ritorno del virus. Eventi “particolarmente tragici” visto che corrette "misure di salute pubblica" avrebbero potuto facilmente "prevenirli”.

Le accuse degli esperti

L’elenco di errori, “lacune” e “fallimenti” è sconfinato. Innanzitutto il mondo ha “ignorato anni di allarmi di una inevitabile minaccia pandemica”, così come per decenni non ha previsto “finanziamenti adeguati" né una corretta preparazione pratica, "nonostante il tasso crescente con cui stanno emergendo malattie zoonotiche”. Ma sono stati soprattutto le scelte compiute tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 ad aver fatto inorridire gli esperti. Il primo grande imputato è la Cina, la quale benché abbia individuato polmoniti ad eziologia sconosciuta già nel dicembre 2019, ha poi informato il mondo con procedure “troppo lente per generare una risposta rapida e precauzionale”. In sintesi, si legge nel rapporto, per colpa di Pechino “si è perso tempo prezioso”.

Gli errori degli Stati

Se il regime comunista ha fallito, meglio non sono andati gli altri Paesi, colpevoli di aver adottato un approccio “aspetta e vedi” invece di “mettere in atto una strategia di contenimento aggressiva che avrebbe potuto prevenire la pandemia globale”. Un intero mese, quelli di febbraio 2020, è stato letteralmente buttato via: sono mancate le forniture di mascherine e ventilatori; è saltato il sistema di coordinamento; sono emerse “strategie incoerenti o inesistenti”; e non si è dato adeguato ascolto alla scienza. Inoltre “la preparazione era sottofinanziata e il finanziamento della risposta era troppo lento”. In più mancavano soldi per "fornire attrezzature mediche, avviare la ricerca di strumenti diagnostici e terapeutici o garantire che i vaccini fossero disponibili per tutti”. Una enorme sottovalutazione, che ancora oggi paghiamo a caro prezzo.

Uno sguardo al futuro

Il lavoro del panel non guarda solo al passato. Ma anche e soprattutto al futuro. Perché la distribuzione dei vaccini appare “palesemente ingiusta e non strategica”, tanto che rischia di far nascere nuove varianti resistenti ai sieri oggi disponibili. Occorrono dunque “misure essenziali a breve termine”, perché non ci si può concentrare solo sul Covid-19. “Bisogna imparare da questa crisi e pianificare la prossima - dicono gli esperti - Altrimenti tempo prezioso e slancio andranno persi. COVID-19 è stato un terribile campanello d'allarme. Quindi ora il mondo deve svegliarsi e impegnarsi per obiettivi chiari, risorse aggiuntive, nuove misure e una forte leadership per prepararsi al futuro”.

I suggerimenti degli esperti

Cosa bisognerebbe fare? Il panel elenca sette, "semplici", raccomandazioni. Alcune sono di natura politica, come la creazione di un Consiglio per le minacce alla salute globale guidato dai capo di Stato e di governo. Altre riguardano l’Oms, di cui andrebbe aumentata l’indipendenza, l’autorità e il finanziamento. Nel mirino c’è il ruolo del direttore generale, oggi ricoperto dal criticato Tedros Ghebreyesus, cui andrebbe tolta la possibilità di rielezione, così da garantirne ulteriore indipendenza. Ma andrebbero rivisti anche i criteri di selezione del personale dell’Organizzazione, oggi eccessivamente “politicizzati” più che basati sulle competenza.

Altri suggerimenti riguardano gli investimenti sui piani pandemici e la creazione di un nuovo sistema di allerta globale. Oppure la possibilità per l’Oms di pubblicare informazioni sui focolai senza la previa approvazione del governo nazionale, come successo con la Cina. O ancora il potere per l’Organizzazione di indagare (seriamente) sui patogeni emersi nei focolai, senza ripetere l’imbarazzante spedizione con cui si assolse Pechino da ogni responsabilità. Inoltre, bisognerebbe fare in modo che le future dichiarazioni di emergenza sanitaria pubblica vengano prese “sulla base del principio di precauzione”, senza ritardare settimane come fatto dall’Oms nel 2020. E non guasterebbe neppure istituire un International Pandemic Financing Facility che possa così essere in grado di moblitare fra i 5 e i 10 miliardi di dollari all’anno per finanziare la preparazione contro le pandemie, e di stanziare fra i 50 e i 100 miliardi con scarso preavviso in caso d’emergenza.

L'obiettivo finale, si legge nel report, è quello di rendere questa "l'ultima pandemia" della storia. Ottima speranza. Con un unico problema: molte delle indicazioni erano ben note già da tempo. Ma quasi nessuno nel mondo si è curato di farsi trovare pronto.