"Repubblica" choc sulla polizia, i farmaci e la Merkel: quindi, oggi...

- è ufficiale: Angela Merkel non è più cancelliera della Germania. Ha quasi raggiunto, per pochi giorni, il suo padre politico e gigante Helmut Kohl. Giù il cappello, per quella che nel bene e nel male, è stata davvero il deus ex machina dell'Europa

- un ragazzo di colore sale sulla fontana di piazza della Repubblica a Roma, si butta a bagno, schizza l'acqua addosso agli agenti, li aggredisce. Il tutto mentre è nudo come mamma l'ha fatto e nel mezzo della tempesta di neve dell'Immacolata. Era in stato di agitazione, forse obnubilato da chissà cosa. Ma certo ha una resistenza al gelo invidiabile

- dopo aver visto questo video, ripetiamo, in cui questo esagitato nudo schizza acqua contro gli agenti, sale su una fontana storica, ci fa il bagno dentro e se ne infischia delle richieste degli agenti di scendere, Repubblica ha scelto di scrivere un pezzo sulla vicenda. E sapete come l'hanno titolato? Così: "Polizia violenta su un uomo di colore: manganellate per il bagno nella fontanta". "Violenta", capito? Tipo in Usa con Jorge Floyd. Quando lo hanno solo colpito per farlo cadere e poi immobilizzarlo, come logica richiede (sennò il manganello a che serve, per sport?). Poi per fortuna Rep ha cambiato il titolo. Si sono accorti, forse, di aver pestato una cacca

- Cgil e Uil scioperano per colpa della manovra. Quello che occorre chiedersi è perché delle organizzazioni che ormai rappresentano se stesse e i pensionati, debbano ancora tenere in scacco il paese

- seconda inchiesta sui farmaci introvabili nelle farmacia. È un fenomeno poco conosciuto, ma che crea enormi disagi ai malati. Leggete qui