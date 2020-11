Sileri in radio: "Quando mi vede in tv mio figlio mi chiama cacca"

Pierpaolo Sileri è stato ieri ospite a Un giorno da pecora, il popolare programma radiofonico di Rai Radio1. Il viceministro della Salute è stato in collegamento video con i due conduttori dallo studio di Palazzo Chigi e ha spiegato quali possono essere gli scenari del prossimo futuro, soprattutto quelli natalizi. Le feste in famiglia sono una tradizione molto importante per gli italiani, che a causa dello spettro del lockdown vedono allontanarsi la possibilità di trascorrere il tempo insieme ai parenti. Se è opinione comune degli esperti che per quest'anno non potranno esserci le tavolate con 20 o 30 persone che caratterizzano Natale e capodanno in Italia, soprattutto al sud, Pierpaolo Sileri è ottimista per una via di mezzo che, senza eccessi, permette di stare in compagnia di qualche amico con le adeguate protezioni. Ma durante la chiacchierata radiofonica, il viceministro ha svelato anche un retroscena molto divertente sulla sua vita privata.

Ultimamente, Pierpaolo Sileri è molto presente in tv, in radio e sui giornali. Probabilmente è il volto istituzionale che si mostra maggiormente per informare e aggiornare gli italiani sul momento così delicato. Solo pochi giorni fa da Massimo Giletti ha mostrato un lato meno diplomatico di sé, infervorandosi e rilasciando dichiarazioni istituzionalmente poco ortodosse. La pressione addosso al viceministro della Salute è sempre maggiore, la crisi sanitaria del Paese è ormai una realtà e molti ospedali chiedono aiuto con un lockdown totale, attualmente però escluso dallo stesso ministro. Se da un lato si aiuterebbero i medici a superare questo momento complicato, infatti, dall'altro si distruggerebbe in modo irreversibile, o quasi, quel che resta di un tessuto economico già a pezzi. La situazione in Italia non è delle migliori ed è forse anche per questo motivo che Pierpaolo Sileri a Un giorno da pecora ha cercato di allentare la tensione con qualche battuta di spirito, proprio sulla sua costante presenza in tv.