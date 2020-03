Riaperti in Cina i mercati degli animali vivi, da cui è partito il Covid-19

Sembra quasi uno scherzo di cattivo gusto, una di quelle fake news che ci sia augura vengano smentite il prima possibile. Invece purtroppo è tutto vero. Gli animali vivi, tra cui cani, gatti, serpenti, scorpioni e pipistrelli, sono ancora in vendita nei mercati alimentari cinesi che sono stati riaperti dopo che il Paese ha da poco dichiarato vittoria al coronavirus.

Girando per le bancarelle, si vedono nuovamente gabbie piene di cani gatti stipati e in attesa di macellazione, che viene effettuata all’aperto senza alcuna norma igienica. Non è un brutto incubo ma una triste realtà che a prescindere dall’orrore che può provocare in ognuno di noi, è stata la fonte da cui si è scatenato il coronavirus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. La Cina aveva ordinato la chiusura dei suoi “mercati bagnati”, (chiamati in questo modo per il sangue degli animali macellati che spesso viene bevuto come prelibatezza, scorre a fiumi per le strade dei mercati attirando insetti di ogni genere e creando situazioni igieniche facilmente immaginabili ndr), a gennaio dopo che erano emerse prove inequivocabili che il coronavirus era stato trasmesso agli esseri umani tramite pipistrelli e altri animali vivi venduti nei mercati.

Ora che la Cina afferma di aver fermato il virus, i mercati hanno ripreso gli affari come al solito, incuranti del pericolo che questo può portare. " I mercati sono tornati a funzionare esattamente come prima del coronavirus ", ha detto un corrispondente del Daily Mail che ha girato per i mercati che hanno riaperto a Dongguan. " L'unica differenza è che le guardie di sicurezza cercano di impedire a chiunque di scattare foto, cosa che non sarebbe mai successa prima visto che il mercato veniva considerato 'caratteristico' ”. Un altro corrispondente a Guilin, una città nel sud-ovest della Cina, ha fotografato un cartello che pubblicizza pipistrelli, serpenti, ragni, lucertole e scorpioni in vendita come rimedi contro alcune malattie comuni e sui social hanno cominciato a circolare nuovamente le immagini dei tradizionali cibi cinesi, che molto tristemente speravamo di non rivedere più.

In ogni caso nonostante la Cina affermi di aver sconfitto il Covid-19, molti sono scettici sull’onestà di tale affermazione ma soprattutto sui numeri dichiarati durante la pandemia. Molti scienziati sono concordi nell'affermare che mercati umidi come quello di Wuhan potrebbero essere un terreno fertile per la prossima pandemia.