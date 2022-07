"La ricchezza? Merito degli imprenditori". Porro riparte dalle aziende

La dici facile, far Ripartire l’Italia. L’inflazione è alle stelle, il prezzo del gas che corre, Putin che chiude i rubinetti, l’Ue non sa che pesci prendere e quando li piglia fa disastri tipo l’addio alle auto a motore a scoppio. In questo vortice di preoccupazioni per il futuro del sistema economico italiano, il miglior modo per capire che rotta prendere è quello di ascoltare i diretti interessati. Chi compra il gas, ad esempio. Chi usa l’elettricità per far funzionare il Paese. Chi produce la pasta, le auto, i vestiti. Insomma: le aziende. E sono proprio le imprese che Nicola Porro farà sedere attorno a un tavolo per La Ripartenza 2022, l’evento arrivato al suo terzo appuntamento dopo il lancio dell’anno scorso e la tappa pasquale a Miami. Chiunque può partecipare: l’ingresso è gratuito, basta registrarsi sul sito www.laripartenza.it e presentarsi a Bari, al teatro Petruzzelli, il 16 e 17 luglio. Facile.

“Occupazione, lavoro e ricchezza nascono solo dall’attività delle imprese”, ripete come un mantra il vicedirettore del Giornale. Perché tutte le cose di cui quotidianamente discutiamo, "l’ambientalismo", la “transizione energetica” e la "sostenibilità" sono belle parole, ma “se non ci fossero gli imprenditori non ci sarebbe ricchezza”. E senza ricchezza non c'è lavoro, dignità, crescita. La due giorni di incontri ruoterà proprio attorno a questo “credo”. Sabato 16, la prima tavola rotonda sulla Ripartenza dell’Italia vedrà protagoniste tre grandi aziende italiane: sul palco grandi nomi come Eni e Open Fiber con l’ad Mario Rossetti, ma anche Vincenzo Ranieri di DSO Entity, Guido Grimaldi (Grimaldi Group), Vera Fiorani (ad di Rete Ferroviaria Italiana) e Guglielmo Maisto, che presenterà una ricerca sull’importanza della leva fiscale per smuovere l’economica mondiale.

Non poteva mancare ovviamente l’appuntamento politico. Insieme al direttore Augusto Minzolini, Porro intervisterà il ministro Roberto Cingolani, l’uomo che - arrivato al governo col sogno della transizione energetica - si ritrova ora a gestire una delle più delicate fasi sul gas mai vissute in Italia. La Russia ci ha tagliato le forniture. In futuro non acquisteremo più metano da Putin. Ma il presente è a rischio razionamenti, ed è ciò che interessa al Paese. In particolare, alle aziende. Domenica mattina, i 17 luglio, discuteranno proprio di questo Roberta Benaglia, amministratore delegato di Style Capital, Remo Ruffini presidente e ad di Moncler, Stefano Sala amministratore delegato di Publitalia, Radek Jelinek presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel presidente di Philip Morris Italia, e Jean- Sébastien Decaux, co-Ceo di JCDecaux Holding.

Il tutto verrà condito da due appuntamenti dal sapore piccante. Da una parte, la Zanzara nella Zuppa, una analisi irriverente dei giornali a opera di Porro e Giuseppe Cruciani. Dall’altra la lecture di Vittorio Sgarbi su “Raffaello Dio mortale”. L’evento sarà possibile seguirlo in diretta su ilGiornale.it, media partner del progetto.