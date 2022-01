Ricciardi bastona Speranza, mistero test rapidi e il kamasutra: quindi, oggi...

- dopo settimane a dire che i test rapidi in farmacia non ci azzeccano tanto, dopo aver demonizzato gli auto-test fatti in casa, ora l’infettivologo Giovanni Di Perri sostiene che tutti e due riescono a intercettare Omicron. Chi ci capisce qualcosa, è bravo

- Djokovic vince il ricorso. Io ne ero sicuro. E sapete perché? Perché da giorni i media italiani davano per certa la sua scorrettezza. Un tg, non dirò quale, ieri ha concluso così il suo servizio così: “Improbabile che il giudice dia ragione a Novak”. Detto, fatto.

- in Scozia hanno sottoposto agli studenti over 14 un questionario sulle loro pratiche sessuali, compreso sesso anale, orale e via dicendo. Il titolo era "Ricerca sulla Salute e il Benessere dei Giovani", ma - fa giustamente notare qualcuno - forse potevano intitolarlo più banalmente "kamasutra"

- "Virginia Raggi per me è un'avversaria politica, sicuramente, ma a tutto c'è un limite: che qualche giornale e qualche politico attacchino l'ex sindaco perché era tranquillamente in coda fuori da una farmacia romana per fare un tampone, come fanno altre migliaia di cittadini ogni giorno, è inaccettabile. Mala tempora currunt". Stavolta, applausi a Salvini

- il consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi, sostiene che il consiglio dei ministri sulla scuola ha preso decisioni che non sono basate su “evidenze scientifiche”. Quindi il braccio destro di uno che sta al governo dice che il governo ha fatto una cavolata. In pratica le opzioni sono due: 1) o Ricciardi bastona pure il suo "capo", ovvero Speranza; 2) oppure spara nel mucchio e finisce comunque col bastonare pure quello di cui dovrebbe essere "consulente". Solo a me suona un tantino strano?

- Telese sul 3 a 1 della Roma: “Nonostante l’immancabile rigoretto, i gobbi se la prendono in der posto”. Cinque minuti dopo, 3 a 4 per la Juve. Momento magico

- titoli dei giornali di oggi. Gli esperti: “8 su 10 in terapia intensiva sono no vax”. Ieri il ministro Speranza: “Non vaccinati occupano il 63,3% dei posti in terapia intensiva”. Mi sta sfuggendo qualcosa?

- grande idea degli studenti del Manzoni di Milano. Per protestare contro la Dad e la scuola a singhiozzo che fanno? Occupano, rimandando così le lezioni. Geni (del male)

- l’area all’interno del Pd che si richiama a Matteo Orfini (ho detto tutto) s’è riunita e ha deciso che a Letta proporrà un nome per il Quirinale. Chi? Mattarella (bis). Cioè sette anni di attesa, milioni di italiani potenzialmente eleggibili, e Orfini riesce a proporre solo Sergio? Suvvia