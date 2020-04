Ricciardi: "Non è finito niente, siamo ancora nel pieno dell'epidemia"

La quarantena nazionale probabilmente durerà fino al 3 maggio: questa l'intenzione esplicitata del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della videoconferenza tenutasi nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile, a cui hanno partecipato sindacati, imprese, Riccardo Fraccaro (sottosegretario alla presidenza del Consiglio) Roberto Gualtieri, Roberto Speranza e Nunzia Catalfo (rispettivamente ministro dell'Economia, della Salute e del Lavoro). Una decisione ritenuta inevitabile poiché c'è il serio rischio di una seconda ondata di contagi: l'Italia non può correre questo pericolo in quanto renderebbe completamente vani tutti gli sforzi messi in atto fino ad ora. Sulla stessa linea Walter Ricciardi dell'Organizzazione mondiale della Sanità: " Riaprire ora sarebbe un disastro. Bisogna dire bene la verità agli italiani. Non è ancora finito niente, dobbiamo avere pazienza ".

La posizione del membro del Comitato tecnico-scientifico è categorica: anche se il trend del numero dei positivi sta lievemente e lentamente scendendo, è troppo presto per riaprire il Paese e far tornare i cittadini alla normalità. " I numeri ci dicono che siamo ancora nel pieno di un'epidemia nella quale i casi salgono ", ha avvertito. Semmai c'è una diminuzione dell'aumento, ma per essere più tranquilli " dobbiamo aspettare la discesa decisa della curva ".

Guardia alta

Il consigliere personale del ministro della Salute ha sottolineato che abbassare la guardia in questo momento potrebbe significare dare vita a una nuova ondata " che come in tutte le pandemie è più violenta ". Probabilmente la prossima settimana si assisterà alla riapertura di alcune attività: si parla di librerie, cartolerie, pasticcerie, imprese di supporto alla filiera alimentare e farmaceutica, aziende meccaniche e negozi che vendono prodotti per il tempo libero o forniture per gli uffici. Ma alla base resta sempre il divieto di qualsiasi forma di assembramento.