RIceve otto vaccini per fare avere Green Pass ai no-Vax. Arrestato

In Belgio è stato arrestato domenica scorsa un uomo che si è fatto somministrare " otto vaccini " in nome e per conto di altre persone, così da fare ottenere loro la certificazione vaccinale Covid. Il soggetto in questione è stato scoperto e fermato presso il centro vaccinale di Charleroi, dove lui si era presentato per ricevere fraudolentemente la nona dose di medicinale anti-coronavirus.

A scoprire il trucco sono stati degli infermieri presso il medesimo hub, accortisi che il volto del truffatore non coincideva con quello immortalato nella fotografia presente nel documento di identità da lui esibito. Il viso dello scatto apparteneva infatti a una persona no vax, al posto della quale il soggetto incriminato doveva immunizzarsi, per poi farle ottenere il Green Pass vaccinale. Le sostituzioni di persona attuate finora dall'uomo sarebbero avvenute presumibilmente in cambio di denaro, anche se ciò non è stato ancora confermato dagli investigatori.

Insospettitisi, gli infermieri di Charleroi hanno immediatamente avvertito le forze dell'ordine, che hanno quindi arrestato il truffatore. Nonostante quest'ultimo abbia si sia fatto iniettare ben otto vaccini, le sue condizioni di salute sarebbero al momento " buone ". La somministrazione massiccia di dosi, in contrasto palese con i limiti stabiliti dalle case farmaceutiche che hanno prodotto i medicinali, può infatti causare gravi effetti collaterali all'organismo umano.