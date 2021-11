Riceve la terza dose. E il Cav fa il segno della vittoria

Anche Silvio Berlusconi ha ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid. Il Cavaliere questa mattina ha effettuato il richiamo nell'ambito della campagna vaccinale che prevede una terza somministrazione per i soggetti con più di 60 anni per implementare la copertura della protezione. Stando ai dati scientifici a disposizione fino a questo momento, infatti, dopo sei mesi il vaccino perde parte della sua efficacia nella protezione contro l'infezione.

Con il pollice alzato e il segno di "vittoria" con le due dita, Silvio Berlusconi si è mostrato in un video mentre gli viene inoculato il vaccino nel braccio. Quindi, successivamente, il Cavaliere ha indicato il punto in cui il medico ha effettuato l'iniezione e ha nuovamente fatto il segno di vittoria. Silvio Berlusconi ha poi condiviso il post sui suoi profili social: " I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti ed altri lockdown ".

Nel post ha poi invitato tutti a vaccinarsi: " Ora tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose ". Il presidente di Forza Italia è stato colpito dal coronavirus lo scorso agosto 2020. L'infezione lo portò a un ricovero di alcuni giorni in ospedale e nei mesi successivi ad avere alcuni strascichi. Il Cavaliere da mesi porta avanti una campagna di sensibilizzazione al vaccino, invitando gli italiani a ricevere la somministrazione.