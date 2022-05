Rifiuta due lavori, addio assegno dal padre

Una ragazza di 22 anni, che aveva rifiutato due lavori con assunzione a tempo indeterminato, si è vista togliere l’assegno mensile di 300 euro che le veniva elargito dal padre. La giovane, figlia di genitori divorziati, ha in mano un diploma di maturità e sembra che non abbia voglia di studiare. L'alternativa dunque è il lavoro. Di opportunità ne ha avute ma puntualmente le ha schivate. La prima era arrivata proprio grazie al padre, avvocato, che le aveva offerto di lavorare come segretaria nel suo studio. Ma la giovane ha bocciato l’idea annunciando che preferiva fare la cameriera. Quando le si è aperta un'opportunità per questo tipo di lavoro, ha però declinato.

Ecco perché non ha diritto all'assegno

Adesso la Cassazione ha respinto il suo ricorso per poter riavere l’assegno mensile di 300 euro ricevuto fino a poco tempo fa dal papà. L’uomo, che ricordiamo è avvocato, è andato da solo davanti ai giudici per spiegare le sue ragioni. Per la Cassazione il ricorso della ragazza, che ha sottolineato la sua giovane età e il suo "percorso professionale ancora in itinere", è manifestamente infondato. Secondo i supremi giudici il Tribunale di Gorizia nel 2018, e la Corte di Appello di Trieste nel 2020, hanno "spiegato le ragioni che deponevano per la revoca dell'assegno" rimarcando come "il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di Adele dovesse imputarsi esclusivamente a sua colpa, per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l'avessero determinata a compiere, ed a seguire con costanza, una diversa e coerente scelta progettuale alternativa".

Non ha durata illimitata

Due posti a tempo indeterminato non sono opportunità che si hanno tutti i giorni. Il padre della ragazza si era ovviamente innervosito per il rifiuto della figlia che aveva anche detto di no a un periodo di prova di venti giorni come banconista. Poi la 22enne aveva affermato di volersi iscrivere a un corso di grafologia, cambiando però poco dopo idea a favore di un corso biennale per ottici a Bologna che aveva frequenza ridottissima di un solo giorno a settimana. A questo corso la ragazza si era iscritta in causa d'appello dopo che il Tribunale aveva rigettato il suo diritto al sostegno economico paterno. E pensare che la ragazza, sostenuta dal fratello e dalla mamma, aveva chiesto di ricevere contributi più alti. Nel verdetto 16771 la Cassazione ha sottolineato: "Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione o del mercato del lavoro".

