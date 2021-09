Rimini, somalo accoltella 5 persone: ferito un bimbo

Un uomo di origine somala ha accoltellato cinque persone su un bus di linea a Rimini. A quanto pare la furia dell'aggressore sarebbe scattata dopo la richiesta di esibire il biglietto da parte di una addetta al controllo. L'uomo avrebbe estratto il coltello colpendo subito la donna e una collega per poi darsi alla fuga. Sul suo percorso ha incontrato altre tre persone. E anche su queste si è abbattuta la furia dell'aggressore. Col coltello ha colpito una donna e un bambino rimasto ferito alla gola. In totale i feriti sono cinque. La polizia di Rimini è riuscita a fermare il somalo. Adesso si indaga sui motivi dell'aggressione. E nessuna pista investigativa è esclusa. Il fermo è stato disposto dal pm Davide Ercolani, che sta seguendo le indagini.



Cosa è successo sul bus

Intanto gli investigatori hanno cercato di ricostruire in modo dettagliato quanto accaduto a bordo del bus della linea 11 di Rimini. Il mezzo proveniva da Riccione e durante il percorso, i controllori, due donne, avrebbero chiesto al somalo di poter visionare il biglietto di viaggio. L'uomo sprovvisto del ticket non avrebbe reagito subito. Dopo qualche istante è scattata la furia. Preso il coltello, avrebbe colpito la prima addetta al controllo al collo in modo superficiale per poi scagliarsi sulla seconda colpendola ad una spalla. A questo punto, avrebbe minacciato l'autista chiedendo di fermare il mezzo. Il conducente ha arrestato la corsa del bus e ha aperto le porte. Da qui è scattata la mini fuga dell'uomo durante la quale ha accoltellato altre tre persone. Poi è stato fermato dalle forze dell'ordine. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.