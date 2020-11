"Decido io chi c... parla" La lite furibonda in tv da Del Debbio

Ci sono due tipi di talk politici nella tv popolare: quelli pettinati e d'elite dove si affrontano i tecnicismi e le dinamiche che sono più congrue agli ambienti governativi, e quelli spettinati e popolari, che invece parlano alla pancia dell'Italia e quello che davvero accade nel Paese, la vita vera. Dritto e rovescio fa orgogliosamente parte del secondo tipo di programma politico e il suo conduttore, Paolo Del Debbio, non è un giornalista che ha paura di sporcarsi le mani con argomenti spinosi e poco chic. Il conduttore lucchese ha un carattere fumantino, non ama particolarmente i discorsi ricamati e cerca di centrare sempre il punto della questione con schiettezza. Anche per questo motivo non è raro che a Dritto e rovescio si accendano gli animi, come è accaduto durante l'ultima puntata tra Antonio Maria Rinaldi e Simona Malpezzi.

Che le posizioni dei due siano divergenti non è una novità: Rinaldi è un eurodeputato in forza Lega, la Malpezzi è una senatrice del Partito democratico. Con un colpo di scena, Antonio Maria Rinaldi durante la discussione estrae un panettone rivolgendosi a Simona Malpezzi in collegamento: " Volevo solo sapere da chi difende questo governo se gli italiani quest'anno riusciranno a mangiare il panettone ". Forse alla Malpezzi il panettone non piace particolarmente, perché alla domanda dell'eurodeputato, la senatrice perde le staffe e si scompone: " Posso? Rinaldi che fa lo spiritoso è quello che ha votato contro i 209 miliardi che dovevano arrivare agli italiani. Io ringrazio l'Europa, non Rinaldi: la possibilità del panettone avviene grazie a quei miliardi ".