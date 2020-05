Lo sfogo della Bergamo ferita: "Abbiamo conosciuto l'inferno"

Il Covid-19 li aveva messi in ginocchio. L'immagine dei camion dell'esercito che sfilavano nel centro di Bergamo portando via le salme delle vittime è rimasta indelebile. Ma ora, anche i comuni della Bergamasca stanno cercando di ripartire, come il resto di Italia.

Lo scorso 18 maggio ha riaperto il cimitero della città e, per la prima volta dopo mesi, i cittadini hanno potuto tornare sulle tombe dei propri cari, con tutte le misure di sicurezza, dagli ingressi limitati al distanziamento. Lo stesso giorno è stata celebrata anche la prima messa, con la partecipazione di 9 fedeli. Poi, hanno riaperto anche bar e ristoranti, adattandosi alle nuove misure, che prevedono il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra un cliente e l'altro.

Ma le immagini dell'emergenza e il senso di impotenza sembrano essere ancora vivi nei cittadini dei paesi tra i più colpiti d'Italia dalla pandemia da nuovo coronavirus. "Colpita ma non affondata - ha commentato il sindaco di Bergamo, Giogio Gori- Bergamo ha pagato un prezzo altissimo a causa dell'epidemia ". Nel cimitero della città, nei mesi dell'emergenza sono state sepolte 1.300 person mentre, secondo quanto riferisce Lapresse, le tumefazioni sarebbero state 2.300. Ora, c'è voglia di ricominciare e la città " deve provare a rimettersi in piedi. Il virus non è scomparso, siamo costretti a conviverci" , anche se "i l ricordo di quei giorni non passerà mai ". La moglie del primo cittadino, Cristina Parodi, aveva espresso ad AdnKronos il dolore e lo strazio nel vivire quella situazione di emergenza. " Il ricordo bisogna farlo rimanere per non dimenticare e onorare la quantità di morti avuti qui - spiega Parodi - A Bergamo ci sono stati più morti di qualsiasi altra città al mondo, più di Wuhan. Tutta la generazione di anziani, papà e nonni se ne è andata ".

Ai microfoni di Lapresse ha parlato anche l'assessore ai Servizi cimiteri di Bergamo, Giancarlo Angeloni, descrivendo una " ripartenza impaurita ". Ma, ha aggiunto, "è giusto che sia così", perché prima la situazione " ha bisogno di rielaborazione " da parte di tutti i cittadini che ora sembrano avere dentro " molta rabbia, perché pensano (e forse hanno ragione) di aver vissuto un'ingiustizia ".

Ma non è solo la città di Bergamo ad essere stata duramente colpita dalla pandemia. Ad Alzano Lombardo, a pochi chilometri dalla città, ci sono stati 108 decessi in tre mesi, contro i 9 dello stesso periodo del 2019. " Il dolore è ancora forte, grandissimo - spiega a Lapresse il sindaco Camillo Bertocchi- Le scene che abbiamo vissuto mi fanno venire ancora i brividi. Il momento più drammatico è stato quando non avevamo l'ossigeno. Non c'erano le bombole ". Una situazione che ha fatto crescere nell'amministrazione un " senso di totale impotenza e abbandono ".

Drammatica anche la situazione a Nembro, altro paese della Bergamasca, dove nel mese di marzo sono morte 158 persone: "Abbiamo perso un pezzo della nostra comunità", dice il vicesindaco Massimo Pulcini. E ammette: " Sicuramente qualche errore è stato fatto, anche in termini di assistenza territoriale e organizzazione. Marzo ha mostrato l'inferno più grande ".