È ripartita l'Ong che porta tutti i migranti in Italia

I siti di tracciamento la segnano non distante di fronte alle coste della Libia. Da lunedì nave Ocean Viking di Sos Mediterranee solca le onde del Mediterraneo per l’ennesima missione Sar. Quanto durerà non è chiaro, ma una certezza praticamente l'abbiamo: se e quando l’Ong riuscirà a recuperare migranti (ieri ne ha salvati 25, tra cui un bambino), li porterà quasi sicuramente in Italia. Si accettano scommesse: la Ocean Viking chiederà un porto sicuro dove sbarcare, il Belpaese ne assegnerà uno e gli stranieri diventeranno un problema tutto italiano.



Lo si capisce leggendo il diario di bordo della Ong nata dall'unione di più associazioni italiane, tedesche, francesi e svizzere. Dal agosto 2019 ad oggi, cioè da quando la nuova Ocean Viking ha sostituito la vecchia Aquarius, le missioni umanitarie di Sos Mediterranee si sono sempre concluse in Italia tranne in due occasioni. Cinque volte a Pozzallo, quattro ad Augusta, tre a Taranto. E poi Porto Empedocle, Lampedusa e Messina. In totale, si contano almeno 4.157 clandestini traghettati nel Belpaese nei due anni segnati dal Covid. L'ultima operazione risale al periodo tra il 15 giugno e il 3 settembre scorsi, quando l’imbarcazione da 69,3 metri ha caricato a bordo 1.127 persone. Dopo diverse operazioni di salvataggio, e altrettante richieste di un porto sicuro agli Stati affacciati sul Mare Nostrum, il 9 luglio ne ha portati 572 ad Augusta e l’11 agosto altri 549 a Pozzallo. Malta e Tunisia non pervenute.



Dai tempi di Salvini al Viminale i rapporti dell’Ong con l’Italia sono migliorati, anche se non sono idilliaci. L'assegnazione di un porto non è immediata. A luglio del 2020 la Ocean Viking è stata posta sotto sequestro per alcune “irregolarità” trovate a bordo durante un’ispezione. E pure con i libici gli scontri sono all'ordine del giorno. Fatto sta che l'attività della nave solidale non si è mai fermata davvero: lunedì è di nuovo salpata da Marsiglia nelle scorse ora è arrivata nel lembo di mare davanti alla Libia. Presto, se lo scontato copione non verrà cambiato, è potrebbe prendere la volta dell'Italia con a bordo un carico di naufraghi.



Si tratta di fenomeno che si va a sommare a quello, sempre in crescita, degli sbarchi autonomi: nell’ultimo anno solo a Lampedusa, sono arrivati oltre 20mila stranieri. Nell'hotspot di contrada Imbriacola, che può ospitare al massimo 250 persone, si sono raggiunti picchi di 1.500 presenze. Nell'ultima settimana una raffica di 32 barchini ha portato 716 immigrati sull'isola, già al collasso. Che poi Lampedusa è solo la fotografia di un trend più ampio: nel 2021 l’Italia ha accolto 42.186 migranti, contro i 21mila del 2020 e i circa 6mila dell'Era Salvini. Una crescita esponenziale su cui si innesta anche il rinnovato attivismo delle Ong. Altra gatta da pelare per il ministro Lamorgese, sempre più nel mirino della Lega.