"Rischio terapia intensiva 85 volte superiore". Chi può finire in ospedale

Ne avevamo parlato giusto ieri sul Giornale.it: rispetto all'anno scorso, il rischio di finire in ospedale se vaccinati è notevolmente inferiore rispetto ai no vax e gli ultimi dati di chi viene ricoverato in terapia intensiva mostra un abisso tra chi si fida del vaccino anti-Covid e ha fatto anche la terza dose e chi (ancora) non ha fatto nulla. Gli ultimissimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità sono lampanti.

Cosa dice il report

Pensate, per gli over 80 " il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose è 85 volte maggiore ", ha twittato l'Iss nel giorno di Santo Stefano. Ottantacinque volte in più significa che il vaccino salva la vita di anziani e fragili, le categorie più a rischio. E domani sarà un gran giorno: il 27 dicembre dello scorso anno, allo Spallanzani, iniziava la somministrazione della prima dose Pfizer. Un giorno storico che sarà celebrato a dovere. Detto questo, il report dell'Istituto mostra l'incidenza anche delle altre classi d'età: in tutti i casi, la vaccinazione con qualsiasi siero (AstraZeneca, Pfizer o Moderna) riduce in maniera netta la possibilità di andare in terapia intensiva.

"Tra sei e 13 volte in più"

Il rischio di finire in intensiva per i non vaccinati, è " 12,8 volte maggiore " per la fascia d'età 60-79 e " 6,1 volte maggiore per i 40-59 ". Super protetti, quindi, anche coloro i quali hanno superato i 60 anni e ottima riduzione anche per i 40-59. C'è da dire, ovviamente, che più si scende d'età e minore è il rischio di essere ricoverati in terapia intensiva ma il rischio zero non esiste per nessuno. E poi, la terza dose di vaccino abbassa ulteriormente la possibilità di ammalarsi gravemente e protegge anche gli organismi teoricamente più forti ma il virus ha ucciso giovani di 20-30 e 40 anni senza alcuna patologia (come invece pensano i no vax).

Come si riduce l'immunità

Perché i dati si basano, adesso, anche sulla terza dose (o booster)? Perché c'è la certezza che la protezione vaccinale dopo il ciclo completo (due dosi) si abbassa sensibilmente dopo cinque mesi. " Dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 71,5% a 30,1% ", scrive l'Iss nel suo Report sul monitoraggio settimanale. La cosa importante, comunque, è che verso la malattia più severa che può portare alla morte, l'efficacia vaccinale rimane comunque alta passando dal 92,7% entro 150 giorni all'82,2% dopo cinque mesi dalle prime due dosi. Cosa fa la terza dose? Porta fino al 94% l'efficacia contro la malattia severa: 94 persone su 100 possono sì ammalarsi, avere un po' di tosse e febbre ma è scongiurato il pericolo maggiore.

Insomma, anche stavolta abbiamo elementi così lampanti che sembra quasi superfluo ribadirli. Il vaccino protegge e aiuta a vincere la malattia grave, il Covid più grave, ed è il vero motivo per cui è stato creato. L'anno scorso, di questi tempi, avevamo oltre 500 morti al giorno. È andata così per settimane, mesi. Adesso si continua a morire, purtroppo, ma sono migliaia e migliaia in più le vite salvate. Grazie ai vaccini.