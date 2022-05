"Una variante ancora più letale...". Bill Gates lancia l'allarme

Altro che " andrà tutto bene ". Il peggio deve ancora venire: parola di Bill Gates. Alla faccia della ripresa e dei tentativi di ritorno alla normalità pre-pandemica, il miliardario statunitense si è messo a menar gramo. Roba da fare tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, se non fosse che nel 2015 era stato proprio il pionere dell'informatica ad avvertire il mondo sui rischi di future pandemie. E, in qualche modo, ci aveva preso. Stavolta il filantropo a stelle e strisce è tornato a inquietare evocando uno scenario da incubo, ovvero quello di un nuovo virus ancor più contagioso letale.

" C'è il rischio che questa pandemia generi una variante del virus ancora più trasmissiva e ancora più fatale ", ha affermato il fondatore di Microsoft in un'intervista al Financial Times. Gates ha quindi chiesto ai governi dei vari Stati di non sottovalutare l'argomento e di non trascurarlo, nonostante l'attualità abbia spostato l'attenzione sulla guerra in Ucraina. " Non voglio essere una voce di sventura, ma il rischio che il peggio di questa pandemia debba ancora venire è ben oltre il 5% ", ha stimato il filantropo, aggiungendo un carico di ansia alle aspettative su un futuro che già ora appare alquanto incerto.

Come aveva già fatto in passato, il magnate di Seattle ha lanciato un monito sull'attenzione che a livello internazionale si dovrebbe porre nel contrasto ai rischi epidemiologici. Al riguado, Gates ha sostenuto che basterebbe un investimento da un miliardo di dollari per riunire un gruppo di esperti guidati dall'Organizzazione mondiale della sanità e specializzati sul tema. Il raduno di cervelloni - ha sostenuto l'imprenditore - potrebbe aiutare a prevenire gli effetti di una eventuale futura pandemia. " Il finanziamento attuale che arriva all'Oms per la prevenzione delle pandemie non è sufficiente ", ha tuonato al riguardo il miliardario.

Secondo Bill Gates, " la quantità di denaro che verrebbe spesa sarebbe molto piccola rispetto al beneficio e sarebbe un banco di prova: le istituzioni globali possono assumersi nuove responsabilità in modo eccellente, anche in un periodo in cui le relazioni Usa-Cina sono difficili e USA-Russia estremamente dure ". L'investimento servirebbe a creare una squadra di esperti, partire da un pool di epidemiologi provenienti da tutto il mondo.